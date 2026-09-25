От нападений медведей за последние месяцы в России погиб 21 человек

Повышенная активность бурых медведей фиксируется в регионах Сибири и Дальнего Востока. Самое большое число погибших - в Красноярском крае: здесь от нападений медведя умерли семь человек. Последний случай произошел 25 сентября, когда на женщину медведь напал на ее приусадебном участке.

Лесные пожары в Красноярском крае и неурожай кедровой шишки стали одними из причин массового выхода животных к людям.

В целом, по подсчетам ТАСС, в 2026 году медведи выходили к населенным пунктам в более 40 регионах России. Самая сложная обстановка сложилась в Восточной Сибири. Медведи здесь подходили к школам, воинским частям, пытались пробраться в частные дома на севере региона. Видели животных в популярных местах отдыха туристов в Красноярске и в Листвянке Иркутской области. Режим повышенной готовности введен на территории всей Иркутской области и Хакасии.

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