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ГУ МВД России по Самарской области предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях

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ГУ МВД России по Самарской области предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях

ГУ МВД России по Самарской области официально предупреждает, что за призывы, организацию и участие в несанкционированных мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом. Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться.

Полиция призывает граждан не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов.

Отдельно обращаем внимание родителей на то, что в силу недостаточного жизненного опыта молодежная среда более подвержена формированию радикальных взглядов и убеждений. Необходимо донести до своих детей, что даже нахождение на несанкционированном митинге или шествии уже может быть расценено как нарушение законодательства. Совершение несовершеннолетними противоправных действий, в том числе участие в несанкционированных мероприятиях, приведет к привлечению их родителей к установленной законом ответственности.

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