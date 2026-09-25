Подведены итоги Всероссийской премии «Экспортер года. Сделано в России»: в числе победителей Самарский областной онкологический диспансер и «АВТОВАЗ»

22 сентября в павильоне «Космос» на ВДНХ состоялась церемония награждения победителей и призеров Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года. Сделано в России» . Мероприятие прошло в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Организаторами выступили Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) и Первый канал.

Лучшими экспортерами страны признаны 34 компании и ИП. В их числе Самарский областной клинический онкологический диспансер и «АВТОВАЗ».

Специализированный медицинский и научно-методический центр по профилактике, диагностике и лечению онкологических заболеваний, ведущий центр медицинского туризма Самарской области занял первое место в номинации «Индустрия туризма». А крупнейший производитель легковых автомобилей в России – второе место в номинации «Экспортер года. Промышленность. Крупный бизнес».

На окружном этапе лауреатами премии стали еще несколько компаний Самарской области в различных сферах: промышленности, АПК, продуктов питания, индустрии моды, туризма, а также в таких номинациях как «Женщина – экспортер года в категории МСП», «Новая география» и «Маркетинговый прорыв». Регион среди других субъектов ПФО набрал самое большое количество наград – 11 призовых мест из 30.

«Поздравляю руководителей и трудовые коллективы, благодаря которым обеспечивается укрепление региональной и национальной экономики. Мы гордимся нашими предприятиями, которые выпускают конкурентоспособную продукцию, предоставляют качественные услуги, востребованные не только внутри страны, но и на зарубежных рынках. Своим примером они доказывают, что даже в меняющихся условиях есть возможности для роста и выхода на глобальный уровень», - отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Только за первое полугодие 2026 года объем экспорта Самарской области увеличился на 22,4%. Предприятия региона поставляли товары и услуги в 79 стран мира, в том числе, в Монголию, Индию, Турцию, Китай, Казахстан, Беларусь.

Церемонию вручения премии «Экспортер года. Сделано в России» покажет Первый канал. Смотрите в воскресенье, 27 сентября, в 16:20.

Ведущими церемонии стали телеведущий и продюсер Валдис Пельш и телеведущая и актриса Полина Воробьева. Открыл мероприятие и с приветственным словом к участникам обратился Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Денис Мантуров: «Мы видим рост несырьевого, неэнергетического экспорта за 2025 год – плюс 11%. Также мы видим положительную динамику по первым 7 месяцам этого года: 8%. Поэтому движемся в правильном направлении».

В ходе церемонии награды победителям и призерам вручали Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов, министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут, министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников, генеральный директор госкорпорации

«Росатом» Алексей Лихачев, генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов, генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин, президент «Опоры России» Александр Калинин, председатель «Деловой России» Алексей Репик, заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Николай Журавлев, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Наталья Сергунина, губернатор Московской области Андрей Воробьев, Герой России, летчик-космонавт Антон Шкаплеров, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух, легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов, гроссмейстер Сергей Карякин, певица Полина Гагарина, телеведущие Камиля Харисова, Екатерина Стриженова, актрисы Ирина Апексимова и Лукерья Ильяшенко, ресторатор Илья Тютенков, кинорежиссеры Клим Шипенко и Егор Кончаловский, ведущая канала «Матч ТВ» Ольга Петрикова. Ассистировали Веронике Никишиной первые антропоморфные роботы Грин от Сбера.

Художественная часть церемонии соединила искусство и высокие технологии. Открытием вечера стала композиция Филипа Гласса Mad Rush в исполнении Ивана Бессонова и электронного музыканта Максима Емеца, игравшего на MIDI-протезе от российской компании Motorica. В музее АТОМ, откуда были прямые включения, состоялся мультимедийный хореографический номер: антропоморфный робот Грин от Сбера и солистка Большого театра Станислава Постнова исполнили дуэт contemporary dance с элементами неоклассического танца на пуантах под музыку из балета Петра Чайковского

«Щелкунчик».

На сцене также выступила этническая фолк-поп группа OTYKEN из Сибири с композицией

«Magic», а оперный дуэт Аиды Гарифуллиной и китайского артиста Кай Сина подарил гостям вечера классическое исполнение. Финал церемонии украсило выступление Полины Гагариной и Большого детского хора имени Попова с композицией «Звезды становятся ближе», во время которой над залом прошел «парад планет» из радиоуправляемых зеркальных шаров. Техническое обеспечение номера — российская компания Dronico, технологический разработчик и инженерный интегратор воздушных решений.

Завершила церемонию генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина: «За каждой сегодняшней победой своя история. Но всех экспортеров объединяет то, что они не побоялись реализовать свою мечту. Они доказали всему миру, что российский экспорт востребован в огромном количестве стран. Бизнес, который выходит на экспорт, это бизнес, направленный в будущее, потому что он улавливает тренды, создает спрос и формирует предложение. И имя этому предложению – “Сделано в России”».

В рамках мероприятия гостей премии также пригласили на Международный экспортный форум «Сделано в России». Он состоится 16 ноября в национальном центре «Россия» и станет ключевой площадкой для обсуждения актуальных задач внешнеэкономической деятельности.

Премия учреждена Правительством Российской Федерации и присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям за достижения в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности. Она является частью национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

В этом году на участие в премии поступила 1341 заявка из 76 регионов, представляющих все восемь федеральных округов. Заявки подали как крупные компании, так и представители малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели. В частности, от крупного бизнеса поступило 299 заявок, от малого и среднего предпринимательства – 1042 заявки.

В 2026 году в порядок проведения премии внесены изменения: конкурс интегрирован с национальной программой продвижения «Сделано в России» , что дает обладателям отличительного знака программы дополнительные преимущества при подведении итогов. Обновленный регламент также актуализировал перечень номинаций.

В основных номинациях сохранены ключевые экспортные сектора: «Экспортер года. Промышленность», «Экспортер года. Агропромышленный комплекс» и «Продукты питания». Для динамично развивающихся направлений предусмотрены номинации:

«Индустрия моды», «Индустрия красоты», «Высокие технологии ИТ», «Кино, анимация» и

«Индустрия туризма». В дополнительных номинациях появились новая категория

«Глобальное развитие торговых сетей и цифровых платформ» и «Маркетинговый прорыв». Также сохранены номинации «Женщина – экспортер года» и «Новая география».

Фото – министерство здравоохранения Самарской области