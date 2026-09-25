24 сентября 2026 года оперативным штабом в Самарской области проведено антитеррористическое учение на территории Нефтегорского, Алексеевского, Борского и Богатовского районов Самарской области.

К участию в учении привлекались силы и средства УФСБ, ГУ МВД, ГУ МЧС, УФСВНГ России по Самарской области, Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте, ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

В ходе учения отработаны алгоритмы реагирования сил и средств оперативного штаба в Самарской области, оперативной группы в м.р. Нефтегорский и

м.р. Алексеевский, оперативной группы в м.р. Борский и м.р. Богатовский Самарской области на террористические угрозы, связанные с деятельностью диверсионно-террористических групп.

В рамках реализации первоочередных мер по пресечению террористических актов участниками учения отработан комплекс совместных действий по поиску и обезвреживанию террористов.

Участвовавшие в учении подразделения межведомственной группировки сил и средств продемонстрировали профессионализм и эффективность реагирования на угрозы террористического характера при планировании мероприятий по их пресечению. Все поставленные задачи успешно решены.