Самара готовится к большой студенческой игре КВН

30 сентября и 1 октября в городе пройдут полуфиналы новой лиги «КВН.СТУДЕНТЫ» Движения «Самарский КВН».

За выход в финал будут бороться 28 команд из Самары, Тольятти, Кинеля, Усть-Кинельского, Борского и Усолья. На сцену МТС Live Холл участники выйдут в 19:00.

«КВН.СТУДЕНТЫ» — это новая площадка для молодых команд, где можно впервые выйти на большую сцену, набраться опыта и заявить о себе. Лига объединяет студентов и помогает открывать новые имена в КВН.

МТС Live Холл, ул. Ново-Садовая, 106г. 30 сентября и 1 октября, 19:00

Бронирование билетов на первый полуфинал откроется 25 сентября в 18:00 на сайте: www.kvnsamara.ru/