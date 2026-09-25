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В Самарскую область поставили более 560 тысяч доз вакцины от гриппа

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В Самарскую область поставили более 560 тысяч доз вакцины от гриппа

Это первая федеральная партия. Сейчас вакцина доставляется в медицинские учреждения. Последующие поставки пройдут поэтапно, до конца ноября 2026 года, — сообщил в своем канале в МАКС губернатор Вячеслав Федорищев.

Планируется охватить прививками 60% жителей региона — около 1, 9 млн человек. Это поможет создать коллективный иммунитет и защитить группы риска.

В прививочных пунктах будут доступны вакцины для взрослых — «Совигрипп» и «Флю-М», а также для детей: с 10 до 17 лет «Совигрипп», с 6 месяцев до 9 лет «Ультрикс Квадри».

На базе 51 учреждения организовано 137 кабинетов вакцинации и более 160 мобильных бригад. Кроме того, 32 мобильных медицинских комплекса будут выезжать на предприятия, в сельские территории, в том числе в отдаленные и малонаселенные пункты.

Глава региона пригласил жителей, особенно лиц из групп риска — пациентов с хроническими заболеваниями, пожилых, родителей с маленькими детьми, работающих в больших коллективах — пройти вакцинацию и защититься от грозных осложнений гриппа.

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