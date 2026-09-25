Школьников Самарской области приглашают обучиться программированию в рамках федерального проекта «Код будущего»

Ученики 8–11 классов, студенты колледжей и техникумов могут бесплатно освоить востребованные языки программирования и технологии искусственного интеллекта в рамках федерального проекта «Код будущего» национального проекта «Экономика данных». 270 обучающихся Самарской области уже подали заявки на участие в проекте. Подать заявку: https://uchi.ru/doc/codepostor

Уроки проводят опытные преподаватели в онлайн-формате на платформе Учи.Дома или в офлайн-формате в партнёрских образовательных организациях. Гибкий график позволяет совмещать эти занятия с основной учёбой. За успешное освоение каждого модуля и по итогам обучения школьник получает официальный сертификат. Этот документ дает преимущество при поступлении в ряд вузов.

Учащимся предлагается присоединиться к курсам от Учи.Дома «Программирование на Python» и «Анализ данных и технологии ИИ» и выбрать уровень сложности: базовый или продвинутый. Участие в «Коде будущего» позволит обучающимся освоить востребованные навыки и повысить шансы при трудоустройстве, а региону – обеспечить экономику квалифицированными ИТ-специалистами и создать основу для ее устойчивого развития.

«Код будущего» реализуется Минцифры России в рамках национального проекта «Экономика данных». Федеральный оператор – Университет 2035. Продолжительность обучения – 146 академических часов.

Чтобы принять участие в проекте:

1. Перейти на сайт «Код будущего» и нажать «Подать заявку»

2. Заполнить анкету-заявление на портале «Госуслуги», выбрав провайдера Учи.Дома, формат обучения и программу.