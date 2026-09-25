Я нашел ошибку
Главные новости:
Число страховых случаев из-за пожаров выросло на 28%
Число страховых случаев из-за пожаров выросло на 28%
В Самарскую область поставили более 560 тысяч доз вакцины от гриппа
В Самарскую область поставили более 560 тысяч доз вакцины от гриппа
в преддверии федерального этапа конкурса профмастерства в Тольятти пройдут мастер-классы по рабочим профессиям
В преддверии федерального этапа конкурса профмастерства в Тольятти пройдут мастер-классы по рабочим профессиям
Уже более 150 тыс. учителей подали заявки на курс по искусственному интеллекту
Уже более 150 тыс. учителей подали заявки на курс по искусственному интеллекту
Школьников Самарской области приглашают обучиться программированию в рамках федерального проекта «Код будущего»
Школьников Самарской области приглашают обучиться программированию в рамках федерального проекта «Код будущего»
Полтора миллиона ночей в Самарской области: регион наращивает потенциал агротуризма
Полтора миллиона ночей в Самарской области: регион наращивает потенциал агротуризма
В Самаре сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса
В Самаре устанавливают обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса
Члены Общественного совета обсудили реализацию нацпроекта «Кадры» и поддержку участников СВО
Члены Общественного совета обсудили реализацию нацпроекта «Кадры» и поддержку участников СВО
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.91
0.51
EUR 96.89
0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча «Время собирать кирпичи»
В Самаре 3 октября состоится второй благотворительный инклюзивный показ «Мода без границ»
Воспитанники соцучреждений Самарской области принимают участие в окружном фестивале одаренных детей «Вернуть детство»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В преддверии федерального этапа конкурса профмастерства в Тольятти пройдут мастер-классы по рабочим профессиям

109
в преддверии федерального этапа конкурса профмастерства в Тольятти пройдут мастер-классы по рабочим профессиям

1-2 октября в Самаре пройдет федеральный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Второй старт» для ветеранов специальной военной операции. Он проводится в рамках нацпроекта «Кадры».

В преддверии конкурса, 29 и 30 сентября в Тольятти пройдут мастер-классы по рабочим профессиям.

Эта уникальная возможность попробовать себя в разных специальностях будет интересна и детям, и взрослым.

На площадках посетителей ждут: мастер-классы от лучших специалистов, живое общение и практика, возможность найти дело по душе.

Сварщик покажет, как создавать изделия из металла, а специалист по эксплуатации беспилотных систем – как управлять беспилотником в виртуальной реальности и наяву. Повар научит готовить ароматную соль и авторский чай, расписывать пряники. Токарь, механизатор, агроном, ландшафтный дизайнер -   все поделятся секретами профессионального мастерства. Всего - более 20 мастер-классов.

«По опыту прошлого года могу сказать, что самые активные посетители таких мастер-классов – это наше подрастающее поколение, - рассказала министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. – Ребята пробовали себя в профессиях, о которых никогда даже не задумывались. Это очень важно для будущего выбора профессии».

Мастер-классы пройдут по адресу: г. Тольятти, ул. Победы, 7. Время проведения: с 9.30 до 16.30.

Фото – Минтруд Самарской области

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
В Самарскую область поставили более 560 тысяч доз вакцины от гриппа
25 сентября 2026  15:44
В Самарскую область поставили более 560 тысяч доз вакцины от гриппа
83
В Самаре сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса
25 сентября 2026  14:48
В Самаре устанавливают обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса
174
В Самарской области один человек пострадал при повреждении поезда
25 сентября 2026  10:40
В Самарской области один человек пострадал при повреждении поезда
302
Подготовка Самары к зиме выходит на финишную прямую
24 сентября 2026  20:44
Подготовка Самары к зиме выходит на финишную прямую
631
Частичное ограничение движения транспорта будет действовать по улице Антонова-Овсеенко в Самаре
24 сентября 2026  16:39
Частичное ограничение движения транспорта будет действовать по улице Антонова-Овсеенко в Самаре
669
Весь список