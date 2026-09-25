в преддверии федерального этапа конкурса профмастерства в Тольятти пройдут мастер-классы по рабочим профессиям

1-2 октября в Самаре пройдет федеральный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Второй старт» для ветеранов специальной военной операции. Он проводится в рамках нацпроекта «Кадры».

В преддверии конкурса, 29 и 30 сентября в Тольятти пройдут мастер-классы по рабочим профессиям.

Эта уникальная возможность попробовать себя в разных специальностях будет интересна и детям, и взрослым.

На площадках посетителей ждут: мастер-классы от лучших специалистов, живое общение и практика, возможность найти дело по душе.

Сварщик покажет, как создавать изделия из металла, а специалист по эксплуатации беспилотных систем – как управлять беспилотником в виртуальной реальности и наяву. Повар научит готовить ароматную соль и авторский чай, расписывать пряники. Токарь, механизатор, агроном, ландшафтный дизайнер - все поделятся секретами профессионального мастерства. Всего - более 20 мастер-классов.

«По опыту прошлого года могу сказать, что самые активные посетители таких мастер-классов – это наше подрастающее поколение, - рассказала министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. – Ребята пробовали себя в профессиях, о которых никогда даже не задумывались. Это очень важно для будущего выбора профессии».

Мастер-классы пройдут по адресу: г. Тольятти, ул. Победы, 7. Время проведения: с 9.30 до 16.30.

Фото – Минтруд Самарской области