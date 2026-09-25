Число страховых случаев из-за пожаров выросло на 28%

За 8 месяцев 2026 года с бытовыми пожарами, причиной которых чаще всего становятся неисправности электрики или неосторожное обращение с электроприборами, столкнулись более 1,3 тыс. россиян, застраховавших свои дома и квартиры в СберСтраховании. Это на 28% больше, чем за январь-август прошлого года. Совокупная сумма выплат в связи с такими событиями по сравнению с аналогичным периодом 2025 года выросла на 50% и составила 777 млн рублей.

На частные дома пришлось 57% пожаров, на квартиры — 43%. Чаще других с возгораниями в квартирах сталкивались жители Санкт-Петербурга (91% от всех страховых случаев, связанных с пожарами в городе), Москвы (89%), Ямало-Ненецкого АО (81%), Курской области (80%) и Приморского края (74%). В частных домах — клиенты из Псковской области (92%), Республики Бурятия (91%), Владимирской области (84%), Забайкальского края (82%) и Челябинской области (79%).

Самым пожароопасным временем года стала весна: за март–май компания урегулировала в связи с пожарами 542 страховых случая — на 20% больше, чем за тот же период 2025 года. Летом же их было 414 — на 22% больше, чем годом ранее. При этом число возгораний в частных домах за июнь-август увеличилось на 32%, в квартирах — на 11%.

В целом по России за восемь месяцев 2026 года больше всего обращений из-за пожаров пришлось на Москву и Московскую область — 12% от общего числа страховых случаев в связи с такими событиями. Следом идут Санкт-Петербург и Ленинградская область (6%), Свердловская область (5%), Иркутская область (4%), Красноярский и Пермский края (по 3%).