Я нашел ошибку
Главные новости:
Число страховых случаев из-за пожаров выросло на 28%
Число страховых случаев из-за пожаров выросло на 28%
В Самарскую область поставили более 560 тысяч доз вакцины от гриппа
В Самарскую область поставили более 560 тысяч доз вакцины от гриппа
в преддверии федерального этапа конкурса профмастерства в Тольятти пройдут мастер-классы по рабочим профессиям
В преддверии федерального этапа конкурса профмастерства в Тольятти пройдут мастер-классы по рабочим профессиям
Уже более 150 тыс. учителей подали заявки на курс по искусственному интеллекту
Уже более 150 тыс. учителей подали заявки на курс по искусственному интеллекту
Школьников Самарской области приглашают обучиться программированию в рамках федерального проекта «Код будущего»
Школьников Самарской области приглашают обучиться программированию в рамках федерального проекта «Код будущего»
Полтора миллиона ночей в Самарской области: регион наращивает потенциал агротуризма
Полтора миллиона ночей в Самарской области: регион наращивает потенциал агротуризма
В Самаре сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса
В Самаре устанавливают обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса
Члены Общественного совета обсудили реализацию нацпроекта «Кадры» и поддержку участников СВО
Члены Общественного совета обсудили реализацию нацпроекта «Кадры» и поддержку участников СВО
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.91
0.51
EUR 96.89
0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча «Время собирать кирпичи»
В Самаре 3 октября состоится второй благотворительный инклюзивный показ «Мода без границ»
Воспитанники соцучреждений Самарской области принимают участие в окружном фестивале одаренных детей «Вернуть детство»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Полтора миллиона ночей в Самарской области: регион наращивает потенциал агротуризма

172
Полтора миллиона ночей в Самарской области: регион наращивает потенциал агротуризма

За год в гостиницах, кемпингах, на турбазах и в других средствах размещения в сельской местности Самарской области туристы совершили более 1,5 млн ночёвок. За последние три года их число выросло на 27%. Такие данные озвучили эксперты Россельхозбанка в рамках «Школы агротуризма» в Кирове.

В сельской местности региона туристов принимали 158 гостевых домов, турбаз и других загородных объектов. В них остановилась 359 тыс. человек.

Отдельный сегмент рынка – агротуризм: всего в округе работает около 400 фермерских хозяйств, сельских усадеб и экопарков, где гостям предлагают дегустации, мастер-классы и знакомство с сельскохозяйственным производством. По оценкам экспертов Центра устойчивого развития РСХБ, туристическое направление пока развивают лишь 5–7% крестьянских фермерских хозяйств округа. При этом в 2025 году поток на агрообъекты Самарской области увеличился на 25–30%. В среднесрочной перспективе число гостей агротуристических объектов ПФО способно достичь 500 тыс. человек в год.

Для хозяйства приём гостей – ощутимая прибавка: он дополнительно приносит до 15% выручки, а у крупных проектов с размещением – до 25%. В целом по России к 2030 году РСХБ прогнозирует рост рынка агротуризма до 30 млрд рублей при числе путешествий до 6–7 млн поездок в год.

«Агротуризм даёт хозяйству второй источник дохода и прямой канал сбыта: гость, который попробовал сыр или мёд на ферме, часто становится постоянным покупателем. Спрос на такой отдых растёт, но пока эту возможность использует небольшая часть хозяйств. Это отдельное направление со своей экономикой, сервисом и правилами продаж. Поэтому фермеру нужна не только финансовая поддержка, но также знания и опыт экспертов и тех, кто уже прошёл этот путь», – отметила советник Председателя Правления Россельхозбанка Любовь Белеску.

Развитие сельского туризма поддерживают грант «Агротуризм» до 10 млн рублей и субсидия на создание туристической инфраструктуры: она компенсирует до половины затрат, но не более 5 млн рублей. В свою очередь, всероссийский проект «Школа агротуризма» Россельхозбанка бесплатно обучает аграриев тому, как разработать программу пребывания гостей, рассчитать её экономику и попасть в региональные маршруты.

В Кирове Школа прошла в рамках туристического конгресса «Ворота Русского Севера» 25 сентября 2026 года и собрала более 100 участников из 14 регионов страны: фермеров, владельцев объектов размещения, представителей туристической отрасли, а также органов власти и институтов развития. Темами обсуждения стали продвижение локальной продукции, юридические аспекты аграрного туризма, доступные меры поддержки и успешные кейсы действующих агротуристических хозяйств Приволжья.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
В Самарскую область поставили более 560 тысяч доз вакцины от гриппа
25 сентября 2026  15:44
В Самарскую область поставили более 560 тысяч доз вакцины от гриппа
83
В Самаре сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса
25 сентября 2026  14:48
В Самаре устанавливают обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса
174
В Самарской области один человек пострадал при повреждении поезда
25 сентября 2026  10:40
В Самарской области один человек пострадал при повреждении поезда
302
Подготовка Самары к зиме выходит на финишную прямую
24 сентября 2026  20:44
Подготовка Самары к зиме выходит на финишную прямую
631
Частичное ограничение движения транспорта будет действовать по улице Антонова-Овсеенко в Самаре
24 сентября 2026  16:39
Частичное ограничение движения транспорта будет действовать по улице Антонова-Овсеенко в Самаре
669
Весь список