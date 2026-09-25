Полтора миллиона ночей в Самарской области: регион наращивает потенциал агротуризма

За год в гостиницах, кемпингах, на турбазах и в других средствах размещения в сельской местности Самарской области туристы совершили более 1,5 млн ночёвок. За последние три года их число выросло на 27%. Такие данные озвучили эксперты Россельхозбанка в рамках «Школы агротуризма» в Кирове.

В сельской местности региона туристов принимали 158 гостевых домов, турбаз и других загородных объектов. В них остановилась 359 тыс. человек.

Отдельный сегмент рынка – агротуризм: всего в округе работает около 400 фермерских хозяйств, сельских усадеб и экопарков, где гостям предлагают дегустации, мастер-классы и знакомство с сельскохозяйственным производством. По оценкам экспертов Центра устойчивого развития РСХБ, туристическое направление пока развивают лишь 5–7% крестьянских фермерских хозяйств округа. При этом в 2025 году поток на агрообъекты Самарской области увеличился на 25–30%. В среднесрочной перспективе число гостей агротуристических объектов ПФО способно достичь 500 тыс. человек в год.

Для хозяйства приём гостей – ощутимая прибавка: он дополнительно приносит до 15% выручки, а у крупных проектов с размещением – до 25%. В целом по России к 2030 году РСХБ прогнозирует рост рынка агротуризма до 30 млрд рублей при числе путешествий до 6–7 млн поездок в год.

«Агротуризм даёт хозяйству второй источник дохода и прямой канал сбыта: гость, который попробовал сыр или мёд на ферме, часто становится постоянным покупателем. Спрос на такой отдых растёт, но пока эту возможность использует небольшая часть хозяйств. Это отдельное направление со своей экономикой, сервисом и правилами продаж. Поэтому фермеру нужна не только финансовая поддержка, но также знания и опыт экспертов и тех, кто уже прошёл этот путь», – отметила советник Председателя Правления Россельхозбанка Любовь Белеску.

Развитие сельского туризма поддерживают грант «Агротуризм» до 10 млн рублей и субсидия на создание туристической инфраструктуры: она компенсирует до половины затрат, но не более 5 млн рублей. В свою очередь, всероссийский проект «Школа агротуризма» Россельхозбанка бесплатно обучает аграриев тому, как разработать программу пребывания гостей, рассчитать её экономику и попасть в региональные маршруты.

В Кирове Школа прошла в рамках туристического конгресса «Ворота Русского Севера» 25 сентября 2026 года и собрала более 100 участников из 14 регионов страны: фермеров, владельцев объектов размещения, представителей туристической отрасли, а также органов власти и институтов развития. Темами обсуждения стали продвижение локальной продукции, юридические аспекты аграрного туризма, доступные меры поддержки и успешные кейсы действующих агротуристических хозяйств Приволжья.