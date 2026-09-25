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В СамГМУ открылась базовая кафедра «Озон Фармацевтика»

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В СамГМУ открылась базовая кафедра «Озон Фармацевтика»

В Самарском государственном медицинском университете (СамГМУ) Минздрава России состоялось открытие кафедры фармацевтической технологии с курсом биотехнологий – базовой кафедры «Озон Фармацевтика». Кафедра, созданная в рамках соглашения между СамГМУ и группой компании «Озон Фармацевтика», объединит работу университета и фармкомпании в подготовке кадров для отрасли и разработке практико-ориентированных решений.

В открытии кафедры приняли участие ректор СамГМУ член-корреспондент РАН Александр Колсанов, председатель Совета директоров «Озон Фармацевтика» Павел Алексенко, генеральный директор «Озон Фармацевтика» Олег Минаков, директор по персоналу «Озон Фармацевтика» Артем Бездухов, руководитель службы персонала «Озон Фармацевтика» Ирина Орлова, директор Озон Хелскеа Рус Андрей Горшков, директор Института фармации СамГМУ Александр Воронин, заведующая кафедрой фармацевтической технологии с курсом биотехнологий – базовой кафедры «Озон Фармацевтика» СамГМУ Анна Куркина, сотрудники кафедры и руководители различных подразделений университета.

В рамках сотрудничества с «Озон Фармацевтика» на базовой кафедре создана учебно-исследовательская лаборатория промышленной фармации с возможностью моделирования технологического процесса на производственных линиях твердых, мягких и жидких лекарственных форм, а также контроля качества создаваемых лабораторных образцов. Университет получил 20 единиц лабораторного оборудования, которое используется для образовательных и научных целей: таблеточный пресс, тестер прочности таблеток, гомогенизатор и многое другое. Также в помещениях кафедры выполнены ремонтные работы.

«Озон Фармацевтика» — одна из ведущих фармацевтических компаний в России, - подчеркнул ректор СамГМУ член-корреспондент РАН Александр Колсанов. -Достаточно долгое время мы взаимодействовали по разным направлениями, но точечно. Сейчас наступил этап, когда происходит интеграция образования, науки, технологий и производства. Наш университет меняется: помимо выполнения главной функции - подготовки кадров, - мы активно взаимодействуем с индустрией. Создание базовой кафедры с ведущей фармкомпанией  - это опыт, который в медицинских вузах пока широко не используется, но в нашем университете сотрудничество с индустриальными партнерами уже зарекомендовало себя положительно. У нас всегда был сильный кадровый потенциал, но создание инфраструктуры, оснащение оборудованием – это дорого стоит. Вижу как вдохновлены и сотрудники кафедры, которые еще больше хотят заниматься реальной наукой».

Александр Колсанов добавил, что если раньше университет готовил провизоров, которые в дальнейшем шли работать в аптечную сеть, то сейчас один из треков развития Института фармации — подготовка выпускников в логике промышленной фармации.

«На кафедре мы воспроизвели производственные участки, и ребята, которые будут здесь учиться, а затем трудоустроятся в эту компанию, уже будут знать, как работать на практике. Уверен, что наше взаимодействие будет продолжено, намечен еще ряд совместных проектов», – сказал ректор.

В рамках сотрудничества студенты СамГМУ также проходят на базе «Озон-Фармацевтика» учебную и производственную практику по фармацевтической технологии. Сотрудники фармацевтической компании проводят онлайн лекции и выездные занятия на производство. Кроме того, «Озон-Фармацевтика» ежегодно поощряет лучшие студенческие научные проекты при поддержке экспертного совета технологов.

«В первую очередь отмечу, что заслуга сегодняшнего начинания принадлежит Александру Владимировичу Колсанову, – говорит председатель Совета директоров «Озон Фармацевтика» Павел Алексенко. - Он - драйвер развития не только университета, но и всего медицинского и фармацевтического сообщества в нашем регионе. Мы, в свою очередь, откликнулись прежде всего по эмоциональным причинам.  Самое главное - дети, и у нас появилась возможность дать что-то тем ребятам, которые в будущем придут к нам работать. Мы рассматриваем сегодняшнее открытие кафедры в СамГМУ как начало большой работы. Нам бы хотелось, чтобы после окончания обучения к нам приходили люди с квалификацией готовых специалистов. В этом плане, думаю, не только университет нам поможет, но и мы университету многое дадим».

Одной из особенностей базовой кафедры станет курс биотехнологий.

«Биотехнологии сегодня - это один из самых интересных и динамично развивающихся разделов фармацевтики, - отметил генеральный директор «Озон Фармацевтика» Олег Минаков. - Поэтому открытие кафедры с таким курсом, с одной стороны, дает широкий спектр выбора для студентов найти себя в очень интересной области. А для нас, как для компании, у которой очень долгосрочные и серьезные планы в области биотехнологий, это дает устойчивый источник молодых квалифицированных кадров, которым, думаю, понравится у нас работать и мы вместе будем решать непростые задачи».

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