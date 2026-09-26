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Минфин поддержал повышение лимитов выплат по ОСАГО

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Минфин поддержал повышение лимитов выплат по ОСАГО

Министерство финансов РФ поддержало инициативу по увеличению максимальных лимитов страховых выплат по ОСАГО в части возмещения вреда жизни и здоровью граждан. Об этом 26 сентября сообщил заместитель министра финансов России Иван Чебесков.

«Лимит выплат обсуждается уже несколько лет. Мы поддерживаем повышение лимита в первую очередь по выплате за вред жизни или здоровью», — заявил замглавы ведомства на полях Московского финансового форума в беседе с «РИА Новости».

Чебесков пояснил, что данная мера напрямую затрагивает чувствительный для автовладельцев вопрос стоимости страховых тарифов, однако в Минфине рассчитывают избежать их существенного роста. Для этого вопрос изменения порогов, которые на сегодняшний день составляют 400 тыс. рублей за повреждение имущества и 500 тыс. рублей за ущерб здоровью, будет дополнительно прорабатываться совместно с Банком России, представителями парламента и страховым сообществом.

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