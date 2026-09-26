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В Самарской области завершилась всероссийская акция «Коробка храбрости»

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В Самарской области завершилась всероссийская акция «Коробка храбрости»

В регионе подвели итоги всероссийской благотворительной акции «Коробка храбрости», организованной сторонниками партии «Единая Россия». В течение нескольких месяцев по всему региону собирали подарки для детей, находящихся на длительном лечении и реабилитации в медицинских учреждениях, а также в хосписах.

Суть акции проста и трогательна: в региональных исполкомах, штабах общественной поддержки и офисах партнёрских организаций устанавливались специальные «Коробки храбрости», куда любой желающий мог положить небольшие подарки — игрушки, канцелярские принадлежности, книжки, раскраски, карандаши, игровые наборы. Затем все собранные подарки передаются в детские медицинские учреждения. Ребёнок, перенёсший болезненную или просто неприятную процедуру, может выбрать из такой коробки любую понравившуюся «награду» — машинку, куклу или набор цветных карандашей. Такой простой жест помогает детям легче справляться с больничными буднями и страхами.

В Самарской области акция получила широкий отклик. В сборе подарков активно участвовали депутаты всех уровней, общественные организации, неравнодушные граждане. Особую активность проявила Федерация профсоюзов Самарской области. Всего в регионе было установлено около 100 «Коробок храбрости», участие в акции приняли более 2000 человек, собрано более 12 000 подарков. Подарки собирали по всему региону, чтобы как можно больше детей получили свою «награду за смелость».

Всего за период проведения акции собранные подарки были переданы в 50 медицинских учреждений региона. В дни завершения акции подарки передали в педиатрическое отделение Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина и в детское травматологическое отделение клиники СамГМУ. 

«Мы благодарим всех, кто откликнулся и принял участие в акции. Благодаря общим усилиям удалось собрать много нужных и полезных подарков. Для детей, которые вынуждены проводить свои дни в больнице и переживать разные неприятные процедуры, такие знаки внимания очень важны. Они дарят радость и помогают поверить в то, что они не одни», — отметили организаторы акции в Самарской области.

Всероссийская акция «Коробка храбрости» проводится сторонниками «Единой России» не первый год и уже стала доброй традицией. Единый день завершения акции станет финальной точкой текущего сбора, когда все подарки будут отсортированы, упакованы и переданы в выбранные медицинские учреждения.

Теги: Единая Россия

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