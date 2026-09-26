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Жителя Хабаровска осудили в Самаре за метадон

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жителя Хабаровска осудили в Самаре за метадон

В марте текущего года в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Сызранское» задержали 26 летнего ранее не судимого безработного жителя Хабаровского края, по подозрению в незаконном сбыте наркотических средств на территории города.

Во время обследования квартиры и тайников, обнаруженных после изучения телефона задержанного, полицейские изъяли из незаконного оборота, как установили специалисты в экспертно-криминалистическом отделе территориального органа внутренних дел, свыше 25 граммов метадона.

Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п.г ч.4 ст.228.1 УК РФ мужчина, дал признательные показания и пояснил, что приобрел наркотическое средство через сеть Интернет для дальнейшего сбыта, однако не смог довести свой преступный умысел до конца, поскольку его задержали сотрудники полиции.

В ходе предварительного расследования следователями полиции назначен и проведен ряд сложных комплексных экспертиз, установлены и допрошены свидетели, проведены обыски, собран характеризующий материал, выделены в отдельное производство материалы проверки в отношении лиц, организовавших деятельность обвиняемого и сбывших ему запрещенные вещества.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское»  уголовное дело расследовано и направлено в суд для принятия решения по существу.

Сызранский городской суд признал доказательства, собранные сотрудниками территориального органа внутренних дел, достаточными для вынесения обвинительного приговора и, с учетом всех обстоятельств, назначил жителю Дальнего Востока наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Теги: Стоп Наркотик

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