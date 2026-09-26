В МВД предложили изменить условия пребывания в России иностранных водителей

Отменить льготные условия, которые позволяют иностранным водителям из СНГ и Грузии находится на территории России до 180 дней. С такой инициативой выступило Министерство внутренних дел (МВД) России, следует из текста документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

В ведомстве считают, что изменения в законодательстве необходимы, если страны вступят в Евросоюз.

"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление правительства от 27 апреля 2026 г. № 467 "Об увеличении срока временного пребывания на территории Российской Федерации отдельной категории иностранных граждан", — говорится в тексте документа.

Как уточняется, нововведения могут затронуть иностранных дальнобойщиков, перевозящих грузы и товары. Если документ примут, то им можно будет находиться на территории России не более 90 суток в течение года.

Согласно пояснительной записке, такие меры направлены на обеспечение безопасности и интересов России, поскольку подобные действия стран СНГ и Грузии создают угрозу национальной безопасности РФ и противоречат интересам Евразийского экономического союза, пишет Вести.