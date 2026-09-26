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В Клявлинском районе полицейские остановили пьяного мотоциклиста

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В Клявлинском районе полицейские остановили пьяного мотоциклиста

В июне текущего года, находясь на маршруте патрулирования в  Клявлинском районе инспекторы ДПС остановили мотоцикл Patron. 

В ходе проверки документов, сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Клявлинский» почувствовали от водителя сильный запах спиртного и отстранили его от управления транспортным средством.

38-летнего правонарушителя, отказавшегося от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, госавтоинспекторы доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Транспортное средство поместили на специализированную стоянку.

При оформлении административного материала полицейские установили, что житель Клявлинского района зимой прошлого года  привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.  Суд назначил мужчине штраф в размере 45 000 рублей и лишил водительских прав на срок  один год и шесть месяцев.

Соответствующих выводов злостный нарушитель не сделал и спустя некоторое время вновь сел за руль принадлежавшего ему транспортного средства в состоянии опьянения.

Допрошенный в качестве подозреваемого в преступлении, предусмотренном ч.1 ст. 264.1 УК РФ, местный житель признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил полицейским, что после распития спиртных напитков у знакомых, решил поехать домой на мотоцикле.

Клявлинский районный суд Самарской области признал  доказательства, собранные полицейскими, достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора и назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком 320 часов с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 1 год 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.

Теги: БДД

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