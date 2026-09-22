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В Ставропольском районе водителя большегруза задержали с поддельным водительским удостоверением

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В Ставропольском районе водителя большегруза задержали с поддельным водительским удостоверением

В начале сентября текущего года на стационарном посту ДПС сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки документов большегруз DAF.

В ходе административной процедуры водитель 1986 года рождения, уроженец соседнего государства, предъявил водительское удостоверение, подлинность которого вызвала сомнения у инспекторов. Транспортное средство поместили на специализированную стоянку, водителя доставили в отдел полиции, а удостоверение изъяли и направили дознавателю.

Дознаватель назначил экспертизу для установления признаков подделки и способа изготовления документа. По её результатам установлено, что бланк выполнен способом цветной струйной печати на цветном копировально‑множительном устройстве и не соответствует установленному образцу, то есть имеет признаки подделки.

По данным полиции, мужчина зарегистрирован на территории РФ, официально нигде не работает, ранее к уголовной ответственности не привлекался. В ходе опроса он признал вину и пояснил, что приобрёл поддельное водительское удостоверение через интернет, поскольку не имел права на управление по всем необходимым категориям.

Отделом дознания ОМВД России по Ставропольскому району в отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков».

Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Теги: БДД

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