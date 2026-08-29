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В Тольятти полицейские задержали иностранца с поддельным водительским удостоверением

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В Тольятти полицейские задержали иностранца с поддельным водительским удостоверением

В начале августа текущего года, во время несения службы на контрольно-пропускном пункте «Рубеж», расположенном на улице Магистральной в Тольятти, сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки документов большегруз Mercedes.

В ходе административной процедуры водитель 1989 года рождения, уроженец соседнего государства, предъявил полицейским водительское удостоверение, выданное в одном из соседних государств, которое вызвало у них сомнения в подлинности.

Сотрудники органов внутренних дел поместили автомобиль задержанного на специализированную стоянку, водителя доставили в отдел полиции, а удостоверение изъяли и направили дознавателю, который назначил экспертизу по установлению метода и способа его изготовления, а также признаков подделки.

По результатам проведенного исследования установлено, что документ выполнен репрографическим способом печати с применением цветного струйного принтера и не соответствует образцу, т.е. имеет признаки подделки.

По данным полицейских, злоумышленник зарегистрирован на территории соседнего региона, работает водителем, ранее к уголовной ответственности не привлекался.

В ходе опроса задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил сотрудникам полиции, что поддельное водительское удостоверение приобрел через Интернет после того, как потерял настоящее.

Отделом дознания ОП по Комсомольскому району Управления МВД России по городу Тольятти в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.327 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков». Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Теги: БДД

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