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Водитель без прав устроил погоню в Сызрани, но был задержан ГАИ

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Водитель без прав устроил погоню в Сызрани, но был задержан ГАИ

В феврале текущего года находившиеся на маршруте патрулирования в районе ул. Рудной сотрудники ДПС Отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Сызранское» попытались остановить для проверки документов автомобиль ВАЗ-211440. Водитель транспортного средства не выполнил законное требование сотрудника полиции об остановке транспортного средства и попытался скрыться.

В результате погони госавтоинспекторы задержали автолюбителя на ул. Мечникова. При общении с сотрудниками полиции мужчина пояснил, что он лишён права управления транспортными средствами.

Каких-либо признаков алкогольного опьянения у водителя полицейские не  установили и составили в отношении нарушителя протоколы об административных правонарушениях: по ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством),  ст. 12.25 КоАП РФ (невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства), ст. 12.37 КоАП РФ (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств).

Мужчину отстранили от управления транспортным средством и для дальнейшего разбирательства доставили в отдел полиции. Автомобиль поместили на специализированную стоянку.

В ходе проведения проверки выяснилось, что местный житель 1997 года рождения, неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и езду по городу без водительских прав.

В 2024 году по постановлению суда сызранец признан виновным в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ и ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком 420 часов с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года. На момент инцидента срок привлечения к уголовной ответственности не истёк, но соответствующих выводов нарушитель дорожной безопасности не сделал и сел за руль автомобиля, будучи лишённым права управления транспортными средствами.  

В ходе опроса мужчина признался, что взял автомобиль, принадлежавший его бабушке, чтобы поехать по личным делам.

Учитывая неоднократность правонарушения, следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» нарушителю правил дорожной безопасности предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264.3 УК РФ "Управление транспортным средством лицом, лишённым права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость". В настоящий момент уголовное дело с обвинительным заключением в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.

Теги: БДД

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