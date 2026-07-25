В Автозаводском районе Тольятти в ДТП погиб водитель мопеда

В Автозаводском районе Тольятти полицейские проводят проверку по факту ДТП с участием двух транспортных средств. В 14:10 водитель автомобиля Sollers Atlant – мужчина 1992 года рождения, осуществляя движение по Фабричному проезду со стороны ул. Коммунальной в направлении ул. Транспортной, в районе здания № 35, при повороте налево вне перекрестка не предоставил преимущество в движении водителю мопеда Kugoo Kirin V1 (без государственного регистрационного знака), под управлением мужчины 1970 г.р., который двигался во встречном направлении со стороны ул. Транспортной, в направлении ул. Коммунальной. Водитель мопеда скончался на месте ДТП.