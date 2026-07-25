Все российские университеты полностью перейдут на обновленную систему высшего образования не позднее 2030 года, заявил РИА Новости замглавы Минобрнауки Константин Могилевский.

"В пилотном проекте по переходу на обновленную систему высшего образования участвуют 17 университетов. Сначала эти 17, потом все остальные. Планируется, что не позднее 2030 года наша система высшего образования, наши университеты полностью перейдут на обновленную систему", — сказал он.

По словам замминистра, образование — это консервативная сфера, поэтому важно действовать как уверенно и последовательно, так и очень аккуратно, чтобы не навредить, а, наоборот, улучшить качество подготовки в вузах.

В 2023 году стартовал пилотный проект, в который входят 17 университетов. Студенты будут обучаться по 581 образовательной программе.

О старте пробного проекта объявили в мае 2023 года. В нем участвовали шесть вузов: МАИ, МИСИС, МПГУ, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет.

В рамках "пилота" студенты получают базовое высшее образование и специализированное высшее. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального обучения, нацеленным на подготовку научно-педагогических и исследовательских кадров.