Я нашел ошибку
Главные новости:
31 июля в 18:00 в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится открытие выставки работ участников Международного фестиваля арт-фотографии «Форма, образ, воображение».
В СОУНБ  откроется выставка художественной фотографии  «Форма, образ, воображение»
По информации Приволжского УГМС в первую половину ночи 26 июля местами в Самарской области ожидается гроза, шквалистое усиление ветра, порывы 15-20 м/с, возможен град.
В ближайшее время и в первую половину ночи 26 июля в губернии ожидается гроза со шквалистым ветром
1 августа в 11:00 в открытом парке Октябрьска состоится фестиваль народных ремесел «Батрацкая ярмарка». Ежегодное событие объединит мастеров декоративно-прикладного искусства, народных художественных промыслов и ремесел Самарской области и других регионов
В Октябрьске состоится фестиваль народных ремесел «Батрацкая ярмарка»
Соревнования «Крылья Мечты - спорт доступен каждому» проходили в Самаре в течение двух дней на базе спорткомплекса «Маяк».
В регионе состоялся ежегодный фестиваль «Крылья Мечты - спорт доступен каждому»
Все российские университеты полностью перейдут на обновленную систему высшего образования не позднее 2030 года
Все российские университеты полностью перейдут на обновленную систему высшего образования не позднее 2030 года
В Сызрани в ДТП пострадали дети-пассажиры
В Сызрани в ДТП пострадали дети-пассажиры
До 15 октября 2026 года в Самарской области действует особый противопожарный режим
До 15 октября 2026 года в Самарской области действует особый противопожарный режим
В Автозаводском районе Тольятти в ДТП погиб водитель мопеда
В Автозаводском районе Тольятти в ДТП погиб водитель мопеда
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.03
-0.37
EUR 88.89
-0.55
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Душевный вечер в Свято-Богородичном монастыре:  в селе Винновка прошёл концерт «Голос сердца»
Самарцев приглашают на исторический фестиваль «Россия. ХХ век. Великие сражения»
В Самаре в ТК "Амбар" пройдет День красоты и стиля
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Все российские университеты полностью перейдут на обновленную систему высшего образования не позднее 2030 года

269
Все российские университеты полностью перейдут на обновленную систему высшего образования не позднее 2030 года

Все российские университеты полностью перейдут на обновленную систему высшего образования не позднее 2030 года, заявил РИА Новости замглавы Минобрнауки Константин Могилевский.

"В пилотном проекте по переходу на обновленную систему высшего образования участвуют 17 университетов. Сначала эти 17, потом все остальные. Планируется, что не позднее 2030 года наша система высшего образования, наши университеты полностью перейдут на обновленную систему", — сказал он.

По словам замминистра, образование — это консервативная сфера, поэтому важно действовать как уверенно и последовательно, так и очень аккуратно, чтобы не навредить, а, наоборот, улучшить качество подготовки в вузах.

В 2023 году стартовал пилотный проект, в который входят 17 университетов. Студенты будут обучаться по 581 образовательной программе.

О старте пробного проекта объявили в мае 2023 года. В нем участвовали шесть вузов: МАИ, МИСИС, МПГУ, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет.

В рамках "пилота" студенты получают базовое высшее образование и специализированное высшее. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального обучения, нацеленным на подготовку научно-педагогических и исследовательских кадров.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
До 15 октября 2026 года в Самарской области действует особый противопожарный режим
25 июля 2026  13:35
До 15 октября 2026 года в Самарской области действует особый противопожарный режим
271
Самарская область переходит на заселение через мессенджер МАКС без бумажных паспортов
24 июля 2026  14:03
Самарская область переходит на заселение через мессенджер МАКС без бумажных паспортов
719
В Самаре с 24 июля перекроют перекрёсток Пензенской и Владимирской
24 июля 2026  12:16
В Самаре с 24 июля перекроют перекрёсток Пензенской и Владимирской
544
С начала купального сезона в Самарской области на воде погибли 22 человека, включая 9 детей, спасены 11 человек
23 июля 2026  13:08
С начала купального сезона в Самарской области на воде погибли 22 человека, включая 9 детей, спасены 11 человек
1404
Чёрный список Самары: дома, где чаще всего засоряют канализацию
23 июля 2026  10:38
Чёрный список Самары: дома, где чаще всего засоряют канализацию
491
Весь список