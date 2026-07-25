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Деревянный настил появился на пляже Загородного парка в Самаре

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Деревянный настил появился на пляже Загородного парка в Самаре

Новый деревянный настил смонтировали на пляже Загородного парка в Самаре. Его вручную изготовили специалисты Ставропольского лесного управления, сообщили в минприроды региона.

Дорожка расположилась сразу у основания лестницы, обеспечивая комфортный спуск к воде. Представители министерства отметили, что это первый этап работ, и уже на следующей неделе лесники планируют расширить зону деревянного покрытия.

Параллельно в парке обустроили еще одну локацию для досуга горожан. На смотровом склоне установили дополнительные лавочки. Пространство вокруг новых мест отдыха отсыпали древесной мульчей, пишет Самарская газета. 

Фото минприроды региона.

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