В Сызрани в ДТП пострадали дети-пассажиры

В Сызрани 24 июля в 13:20 водитель автомобиля Chery Tiggo - мужчина 1962 г.р., двигаясь по ул. Декабристов в Сызрани со стороны ул. Магистральной в направлении ул. Ульяновской, в районе дома № 39 не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, совершил наезд на стоящий автомобиль Lada Vesta, под управлением водителя 1991 г.р., который остановился перед регулируемым пешеходным переходом на запрещающий сигнал светофора. Двое пострадавших пассажиров автомобиля Lada Vesta – мальчики 9 и 13 лет доставлены в медицинское учреждение.