В Красноглинском районе Самары подросток на питбайке сбил двух маленьких девочек

24 июля в Красноглинском районе Самары в 19:40 водитель электропитбайка Ikingi S7, осуществляя движение по прилегающей территории торгового центра со стороны Московского шоссе в направлении ул. Бориса Якушева, у д. 5 по Московскому шоссе, допустил наезд на несовершеннолетних пешеходов - девочек 3 и 6 лет, пользующихся преимуществом в движении и переходящих проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель транспортного средства оставил место ДТП. Пострадавшие девочки доставлены в медицинское учреждение, им назначено амбулаторное лечение. По данным сотрудников Госавтоинспекции, водитель электропитбайка Ikingi S7 установлен, им оказался 15-летний молодой человек.