Десятилетний ребенок погиб на территории ресурсоснабжающего предприятия Тольятти

Следственными органами СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 58-летнего сотрудника частного охранного предприятия, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, вечером 23 июля 2026 года фигурант, находясь по месту работы у здания ресурсоснабжающей организации в городе Тольятти, увидев на охраняемой территории 10-летнего мальчика, перебирающегося через забор, схватил ребенка и с силой потащил на себя. В результате прутьями забора ребенку были причинены телесные повреждения, от которых он скончался на следующий день в лечебном учреждении.



Подозреваемый задержан. Следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.



Следствием проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.