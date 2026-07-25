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Сергей Булатов: В сезон заходим с лозунгом "Мы отличаемся"

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Сергей Булатов: В сезон заходим с лозунгом "Мы отличаемся"

На протяжении большей части прошлого сезона «Крылья Советов» претендовали на статус «Самая тоскливая команда РПЛ». На старте самарцы под руководством Магомеда Адиева выдали пару ярких побед, но затем впали в уныние: низкая и совсем ненадежная линия обороны, редкие и чаще всего неэффективные контратаки.

К мартовской паузе на матчи сборных «Крылья» подошли в зоне стыков, опережая «Оренбург», находившийся на 15-м месте, всего на три очка. Тогда руководство решилось на смену тренера: место Адиева занял Сергей Булатов, который сначала пять лет ассистировал Игорю Осинькину, а затем несколько месяцев курировал молодежное направление в клубе.

Александр Дорский расспросил Булатова о чудесном преображении Самары и узнал задачи «Крыльев» в новом чемпионате, пишет Спортс.  

– Закончилось ваше первое межсезонье в качестве главного тренера команды РПЛ. Оно было особенным?

– Мы были настолько погружены в работу, что даже не задумывался об этом. В «Крыльях» собрались хорошие игроки, у нас есть возможность экспериментировать, были заняты этим. А сейчас все мысли о матче с «Динамо». 

Но, конечно, работа главным тренером и ассистентом – разные вещи. Когда я был в штабе Игоря Осинькина, он говорил: «Главный тренер работает – помощник спит». С 1 апреля (дата назначения Булатова исполняющим обязанности главного тренера «Крыльев Советов» – Спортс’’) я понял, что Осинькин был прав, ритм жизни совершенно изменился, семью вижу гораздо реже, чем раньше.

На базе от жилого корпуса до столовой – метров пятьдесят. Бывает, что они растягиваются на два часа. В клубе много людей, у каждого есть какие-то вопросы, которые нужно решать, застреваешь при их обсуждении. 

– Что подразумеваете под возможностью экспериментировать в «Крыльях»?

– Мы подбираем игроков, способных выступать на нескольких позициях. Например, Фернандо Костанца может выйти на трех-четырех – мы пытаемся поиграть этим, чтобы отличаться от других команд. В этот сезон мы заходим с лозунгом «Мы чем-то отличаемся, мы другие».

Хотелось бы, чтобы болельщики нас заметили. Хотелось бы, чтобы нас узнавали, даже если мы вышли бы в футболках других цветов. 

– Кто в РПЛ сейчас подходит под такую характеристику?

– «Спартак». Мы с ними сыграли два матча: весной в чемпионате, летом – на сборах. Раньше говорили, что «Спартак» играет сам, но и дает играть сопернику. Сейчас осталась половина: «Спартак» показывает хороший футбол, но и научился разрушать игру соперника. 

– Как?

– В штрафную «Спартака» тяжело попасть. 

Игра «Крыльев» во многом построена на вбеганиях в штрафную. В матчах со «Спартаком» мы делаем их, но утыкаемся в забор. Игроки «Спартака» не дают свободно принять мяч, поднять голову, даже без мяча бежать в штрафную. 

В чемпионате за неделю до «Спартака» мы играли с «Локомотивом». Против «Локо» «Крылья» подали 12 угловых – мы были очень довольны. Против «Спартака» мы не подали ни одного. Они не пускали нас к себе, как это делала с соперниками Испания на ЧМ-2026. 

– Вы работаете в «Крыльях» шесть лет. Был ли момент, когда команда могла переодеть футболки – и все поняли бы, что это «Крылья»?

– Да, самая узнаваемая команда была в ФНЛ, когда пришла группа игроков из «Чертаново» во главе с Осинькиным. Месяца два понадобилось на настройку их игры, но затем все наладилось. Стиль «Крыльев» был виден не только в ФНЛ, но и в Кубке России, где мы тогда дошли до финала.

– Есть ли что-то, чем вы недовольны после подготовки к сезону?

– Хотелось бы побыстрее укомплектоваться, заполнить проседающие позиции. Пока у нас с этим сложности.

Немножко недовольны результатами товарищеских матчей, потому что победы необходимы для психологии, понимания, что мы движемся в правильном направлении. Но на этой неделе мы устроили собрание с футболистами – поговорили, что запланированные победы оставили на сезон. 

Конец прошлого сезона получился настолько эмоциональным, что месяца для выдоха не хватило. Пока мы не чувствуем от команды полной заряженности на новый чемпионат. 

– Как она может появиться?

– Весной мы играли с квадратными глазами и горящей душой. Это нужно вернуть. Надеюсь, что 20 тысяч человек, которые придут на «ВТБ Арену» в первом туре, подстегнут ребят. 

– После сезона вы рассказывали, что «Крыльям» нужно усилить одну-две позиции. К вам уже пришли Мартин Крамарич и Денис Макаров. Получается, этого недостаточно?

– Мы же и расстались с шестью-семью игроками, вполне возможны и другие изменения. 

– Вы часто думали, что могло бы быть, если бы вы переехали в Москву?

– Я живу сегодняшним днем. Если думать, что могло бы быть, голова лопнет. Выбрал дорогу – иди по ней, не оборачивайся.

– «Крылья» могут перестать быть клубом-донором, который периодически отдает лучших игроков в более богатые команды?

– Надеюсь на это, потому что «Крылья» – большой самодостаточный клуб. Пару лет назад мне попалась таблица очков за историю РПЛ – «Крылья» были достаточно высоко. 

Но футбольный мир жесток. Пока мы действительно доноры – решить этот вопрос можно только за счет финансов. Сейчас дотянуться до московских клубов, «Зенита» и «Краснодара» нам тяжело, но «Крылья» должны быть рядом с «Ахматом», «Рубином» и «Ростовом». 

– Вы заканчивали самарский университет по специальности «Психология». Почему такой выбор?

– Университет находится напротив базы «Крыльев». У меня были знакомые, которые преподавали там. 

Плюс сначала там училась жена – и я заметил, что она изменилась. Сказал: «Ты меня обгоняешь, пойду догонять в университет». 

– Когда этот диплом пригодился больше всего в тренерстве?

– Ох, да каждый день. Перед любым разговором, в том числе перед нашим интервью, мне нужно закрыться на 10-15 минут, чтобы прокрутить что-то в голове. 

В университете учили, как заслужить доверие людей, повернуть их к себе.

– И как?

– Всегда быть честным. Никогда нельзя говорить за глаза что-то, чего не можешь сказать лично. Неправда всегда выскакивает, все слова возвращаются обратно. 

Нужно уметь жить с правдой. Даже если она горькая, нужно доносить ее до собеседника. 

– Правда действительно бывает горькой – и это же отталкивает.

– Да, иногда лучше промолчать. Нельзя обманывать, промолчать можно. 

– Вам чаще врут после того, как вы стали главным тренером «Крыльев»?

– Не люблю лесть, а ее стало чуть-чуть больше. Я хочу ногами стоять на земле – мне приятнее слышать жесткие слова, которые заставляют работать. 

– Вы рассказывали, что перед первым матчем с «Зенитом» придумали лозунг: «Даже с «Зенитом» будем играть в футбол». Почему именно он?

– Самара – довольно избалованный футболом город – в хорошем смысле.  Чаще всего здесь приживаются те, кто про созидание, атакующий стиль, драматургию. Нам нужно было встать под этот флаг. 

Мы объясняли ребятам, что «Крылья» достаточно большой клуб, а они – достаточно сильные игроки, поэтому, получая мяч, они не должны бояться. В первом тайме у нас это получалось – и в перерыве мы сказали: «Ребята, мы давно не забивали, тем более на выезде. Нам нужен гол». 

Гол забили благодаря Сереже Бабкину. После матча зашли в раздевалку: «Одну задачу мы выполнили. Наш большой корабль мы столкнули с места, теперь нужно его разогнать».

– Гол – не маленькая задача?

– Лучше идти маленькими шагами, но зная куда. 

– Где грань между мотивацией и популизмом?

– Нужны символы. Сначала – игра в футбол, теперь – узнаваемость «Крыльев». Мне не кажется это популизмом, это достаточно понятные цели. 

– Весной в «Крыльях» прошел квиз по истории клуба. 

– Да, это еще один момент для объединения команды – тренировок, разборов и речей может быть недостаточно. 

Квиз прошел то ли перед «Локомотивом», то ли перед «Спартаком» – в общем, победным домашним матчем. Не все игроки восприняли идею, один даже подошел: «Опять вы что-то придумали». В конце квиза этот футболист был очень доволен, а закончилось все вообще латиноамериканскими танцами. 

Тренеры сделали что могли – даже заняли последнее место в квизе. 

– Вы уже говорили, что не видели такого единения, как весной, со времен выхода в финал Кубка России в 2021-м. Звучит очень неожиданно, учитывая несколько успешных сезонов «Крыльев» при Осинькине.

– Повторюсь: «Крылья» – большой клуб, а Самара – футбольный город. Обычно в таких условиях есть разные течения, есть люди с разными интересами. 

Весной я действительно впервые за пять лет почувствовал, что все в клубе смотрят в одну сторону. Я надеюсь, что с изменениями на посту председателя совета директоров, в тренерском штабе, клубе мы так же продолжим двигаться в одном направлении. 

– Что вы чувствовали, когда «Крылья» несколько раз попадали в топ-10 РПЛ, один раз – даже в топ-8?

– Скажу образно. Большой корабль может плыть по течению, а может – против. Даже если он плывет против течения, он куда-то приплывет. Но если плывет по нему, а еще есть попутный ветер, открытые паруса, движение легче. 

– При Адиеве «Крылья» всегда играли в три центральных защитника, оборонялись очень низко. Первое, что вы поменяли, вернувшись в «Крылья»?

– Сначала глобально по-футбольному мы ничего не могли изменить. Перед «Зенитом» у нас было всего четыре дня, некоторых игроков мы не очень хорошо знали. Плюс у «Крыльев» было шесть центральных защитников. Поэтому против «Зенита» в РПЛ и ЦСКА в Кубке России сыграли в три центральных защитника. Игра с ЦСКА была очень важной, потому что в ней  мы провели ротацию и поняли, на кого можно положиться. 

С третьей игры перешли на гибрид: обороняемся в четыре защитника, при атаке можем перестраиваться на тройку. Нам повезло: игроки отлично восприняли не очень простые требования. В тренерском штабе мы даже удивлялись, что команде хватило пары объяснений новых упражнений: ребята быстро все схватывали. 

Ближе к концу сезона мы даже подумали, что «Крылья» могут обороняться повыше.

– Почему?

– В апреле и начале мая «Крылья» встречали соперника в центре поля, а затем отходили ближе к штрафной. Потом ребята подходили: «Может, сыграем активнее, поднимемся?» Этот посыл мы услышали в перерыве матча с «Сочи», но тогда нам все сломали два удаления во втором тайме.

Сейчас мы стали физически сильнее. Мы готовы.

– При Осинькине был такой диалог? «Крылья» годами обладали одной из самых низких линий обороны в РПЛ, при этом прекрасно действуя на пространстве.

– Конечно. 

Этим летом в клуб вернулся тренер-аналитик Сергей Титов. Когда он пришел несколько лет назад из «Динамо», у него была своя философия. А Титов, человек прямой, говорил: «Здесь мы можем быть лучше. Здесь весь мир играет по-другому. Здесь мы можем подняться и найти очки». 

– О чем думали, когда слышали в медиа, что в «Крыльях» все делает Панов? Говорили даже, что он может стать главным тренером на сезон-2026/27. 

– Мне все равно, до меня это в основном не доходит. Мы заняты улучшением игры «Крыльев». А так – пусть говорят. 

– Ваша модель поведения по сравнению с ассистентскими временами изменилась?

– Конечно. 

Старший тренер не может предъявлять требования, как главный, при этом находится ближе к игрокам, потому что они не всегда могут прийти к главному. Теперь мне приходится принимать непопулярные решения, кого-то убирать. Поэтому, возможно, кто-то считает, что я сильно изменился. Я так не считаю, внутри я такой же, просто изменились мои функции.

– Есть ошибки, которые вы не можете простить? 

– Предательство. Все остальное – можно.

– Что такое предательство в футболе?

– Когда человек бросает бороться. 

Еще – когда вообще не выкладываются на поле, но я давно с этим не сталкивался. Сейчас все работают, хотят более крупные контракты. 

– Вы рассказывали, что завидовали умению Осинькина наладить контакт со всеми в клубе: «С одной стороны, управлять коллективом, а с другой — ни с кем не ругаться. Ни разу за пять лет, представляете?» У вас не так?

– Пока – нет. 

Умение разговаривать, в том числе с теми, с кем не очень нужно, – часть тренерской профессии. Тут мне действительно есть чему поучиться у Витальича. Я очень эмоциональный. Нужно скрывать первую эмоцию и, переварив ее, уже что-то отвечать. С любой новостью нужно переспать – и только на следующий день принимать решение. Этому меня в том числе научили в университете. 

– Вам стыдно за какой-то поступок в качестве тренера?

– Да, у меня хватает удалений, нужно было себя сдерживать. 

– Как должен пройти сезон, чтобы через год вы сказали, что он прошел хорошо?

– Где-то внутри меня кто-то живет – это не раздвоение личности. Этот кто-то, например, после ресторана, в котором вкусно кормят, доволен. Или сходишь в театр – а я его люблю, в Самаре на некоторых постановках был по два раза, чтобы увидеть, как играет другой актерский состав – тоже рад. Правда, последний раз в театре я был в марте – до назначения в основу «Крыльев».

Так вот, когда этот кто-то будет доволен, что мы достигли чего-то нового, что мы узнаваемы, что о нас положительно говорят в медиа – значит, все будет хорошо. Естественно, при наличии результата, хотя я не привязываюсь к конкретному месту или количеству очков. 

После сезона ехал на машине. Остановился на светофоре – из соседней машины машет здоровый мужик: «Откройте окно». Я думаю: «Елки-палки, что такое?» Открыл окно – а он: «Сергей, спасибо, что вернули футбол». И поехал дальше. 

Полтора месяца весной мы были счастливы. 

Надеюсь, будем и дальше. 

Теги: Прямая речь/Интервью

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