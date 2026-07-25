ЦБ: рост цен на топливо начинает отражаться на стоимости других товаров

Я нашел ошибку
Главные новости:
Деревянный настил появился на пляже Загородного парка в Самаре
Деревянный настил появился на пляже Загородного парка в Самаре
В Красноглинском районе Самары подросток на питбайке сбил двух маленьких девочек
В Красноглинском районе Самары подросток на питбайке сбил двух маленьких девочек
В Кировском районе Самары погиб мотоциклист
В Кировском районе Самары погиб мотоциклист
Водитель без прав устроил погоню в Сызрани, но был задержан ГАИ
Водитель без прав устроил погоню в Сызрани, но был задержан ГАИ
Десятилетний ребенок погиб на территории ресурсоснабжающего предприятия Тольятти
Десятилетний ребенок погиб на территории ресурсоснабжающего предприятия Тольятти
Сергей Булатов: В сезон заходим с лозунгом "Мы отличаемся"
Сергей Булатов: В сезон заходим с лозунгом "Мы отличаемся"
33% самарцев планируют расширить автопарк в ближайшие два года
33% самарцев планируют расширить автопарк в ближайшие два года
Девушка врезалась в стену, на которой был нарисован тоннель.
Девушка врезалась в стену, на которой был нарисован тоннель
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.03
-0.37
EUR 88.89
-0.55
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Душевный вечер в Свято-Богородичном монастыре:  в селе Винновка прошёл концерт «Голос сердца»
Самарцев приглашают на исторический фестиваль «Россия. ХХ век. Великие сражения»
В Самаре в ТК "Амбар" пройдет День красоты и стиля
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

ЦБ: рост цен на топливо начинает отражаться на стоимости других товаров

212
ЦБ: рост цен на топливо начинает отражаться на стоимости других товаров

Удорожание топлива уже начинает отражаться на ценах широкого круга товаров и услуг. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Госпожа Набиуллина добавила, что ситуация на российском топливном рынке постепенно стабилизируется, а мощности по выпуску топлива, как ожидается, будут восстанавливаться до конца года. «То, что мы видим — мы видим, как правительство принимает меры по стабилизации ситуации на топливном рынке. Мы, кстати, внимательно послушали сообщения представителей наших региональных территориальных учреждений»,— сказала она.

ЦБ в пятницу снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 14% годовых, продолжив цикл смягчения денежно-кредитной политики. При этом часть аналитиков ожидала, что ставка останется без изменений из-за сохраняющихся проинфляционных рисков. Кроме того, ЦБ поднял прогноз по инфляции на 2026 год до 6–7% с 4,5–5,5%. В Банке России объяснили пересмотр заметным ростом цен на топливо, пишет Коммерсантъ. 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Самарская область переходит на заселение через мессенджер МАКС без бумажных паспортов
24 июля 2026  14:03
Самарская область переходит на заселение через мессенджер МАКС без бумажных паспортов
678
В Самаре с 24 июля перекроют перекрёсток Пензенской и Владимирской
24 июля 2026  12:16
В Самаре с 24 июля перекроют перекрёсток Пензенской и Владимирской
519
С начала купального сезона в Самарской области на воде погибли 22 человека, включая 9 детей, спасены 11 человек
23 июля 2026  13:08
С начала купального сезона в Самарской области на воде погибли 22 человека, включая 9 детей, спасены 11 человек
1316
Чёрный список Самары: дома, где чаще всего засоряют канализацию
23 июля 2026  10:38
Чёрный список Самары: дома, где чаще всего засоряют канализацию
477
В Самаре на пять дней перекрыли участок улицы Мичурина из-за ремонта теплосетей
23 июля 2026  10:29
В Самаре на пять дней перекрыли участок улицы Мичурина из-за ремонта теплосетей
672
Весь список