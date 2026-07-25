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С 1 августа в России начнут действовать новые правила расчётов за жилищно-коммунальные услуги

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С 1 августа в России начнут действовать новые правила расчётов за жилищно-коммунальные услуги

С 1 августа в России начнут действовать новые правила расчётов за жилищно-коммунальные услуги. Изменения затрагивают сроки оплаты, порядок передачи показаний приборов учёта, оформление квитанций и механизм перерасчёта при оказании услуг ненадлежащего качества. Одним из ключевых нововведений станет единая дата внесения платежей для всех собственников жилья, пишет RZNonline.ru.

Теперь оплатить коммунальные услуги необходимо не позднее 15-го числа месяца, следующего за расчётным. При этом платёжные документы должны поступать жильцам не позднее 5-го числа, что гарантирует не менее десяти дней на внесение средств. Установленный срок становится обязательным, а любые положения договоров с управляющими компаниями, предусматривающие иные даты оплаты, юридической силы иметь не будут.

Сохраняется действующий порядок передачи показаний счётчиков — их необходимо направлять с 20-го по 25-е число каждого месяца. Однако последствия нарушения этих требований становятся более ощутимыми. Если собственник не передаст данные вовремя или пропустит срок поверки прибора учёта, начисления автоматически произведут по нормативу, который, как правило, оказывается выше фактического потребления. Если же владелец жилья не обеспечит доступ специалисту для проверки оборудования, при расчёте применят повышающий коэффициент. Кроме того, при резком увеличении объёма потребления управляющая компания сможет запросить фотографию показаний счётчика.

Изменения коснутся и содержания квитанций. Вместо объединённой строки с расходами на содержание общего имущества и текущий ремонт эти статьи будут отражаться отдельно. Благодаря этому собственники смогут увидеть, какая часть платежа направляется на содержание общего имущества, включая уборку подъездов, а какая — на проведение текущего ремонта.

Новый порядок вводится и при перерасчёте платы за коммунальные услуги ненадлежащего качества. Если раньше для возврата части средств из-за отключений горячей воды или отопления жильцам приходилось самостоятельно обращаться в управляющую компанию, теперь эта обязанность возлагается на саму организацию. Управляющая компания должна фиксировать случаи перебоев с предоставлением коммунальных ресурсов и производить перерасчёт автоматически, без дополнительных заявлений со стороны жителей.

Юристы, специализирующиеся на вопросах ЖКХ, рекомендуют не откладывать оплату до последнего дня. Даже если платёж будет отправлен в установленный срок, но поступит на счёт позже установленной даты, такая ситуация может быть расценена как просрочка исполнения обязательств.

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