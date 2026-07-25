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Основательница Wildberries сообщила о перестройке логистики компании

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Основательница Wildberries сообщила о перестройке логистики компании

Основательница Wildberries Татьяна Ким 24 июля сообщила о перестройке логистики компании и перенаправлении товарных потоков для минимизации задержек.

«Оперативно перестраиваем логистику: задействованы тысячи сортировочных центров по всей стране, перенаправляем товарные потоки, чтобы минимизировать задержки и сохранить для вас качество работы на площадке», — написала Ким в своем Telegram-канале.

Также сообщалось, что продавцам, чьи товары и деятельность пострадали в результате атак на логистические центры, предоставили отсрочку по кредитам, пишут "Известия".

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) 23 июля атаковали два логистических центра Wildberries в Санкт-Петербурге и Ленобласти — в Шушарах и Уткиной Заводи. Объекты приостановили работу. На складе компании в Симферополе ночью объявляли эвакуацию. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что в регионе при атаке ВСУ пострадали три человека.

Кроме того, было зафиксировано обрушение конструкций одного из складов птицефабрики «Северная» в поселке Синявино Кировского района. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте по факту атак на центры Wildberries в Ленобласти.

После атак 22 июля глава Wildberries Татьяна Ким пообещала, что малые предприниматели, чьи товары пострадали при нападении на склад в Электростали, получат первые выплаты. Мера должна охватить около 88 тыс. человек. Ким назвала безопасность людей приоритетом компании, добавив, что атаки ВСУ показали слаженность работы оперативных служб.

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