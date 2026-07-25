МВД планирует изменить регламент проведения экзамена на водительские права

В России планируется внести изменения в регламент экзаменов на водительские права. Необходимость корректировок возникла из-за новых норм в правилах проведения соответствующего экзамена, объяснили в пресс-центре Министерства внутренних дел.

Во-первых, речь идет об уже вступившем в силу основании для прекращения экзамена. Так, с 12 мая кандидат считается не прошедшим проверку, если использовал средства связи, видео-, фот- или аудиоаппаратуру, справочную информацию либо какие-то другие устройства в ходе экзамена.

Также в регламенте будет отражена норма, которая начнет действовать с 1 марта 2027 года. Она касается медицинских справок — с весны следующего года их будет необязательно предоставлять на бумажном носителе, пишет РТ-Онлайн.