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Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о благоустройстве лесных тропинок под пешеходные, велосипедные и беговые маршруты.
ГД приняла закон о благоустройстве лесных тропинок под пешеходные маршруты
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ГД приняла закон о благоустройстве лесных тропинок под пешеходные маршруты

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Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о благоустройстве лесных тропинок под пешеходные, велосипедные и беговые маршруты.

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о благоустройстве лесных тропинок под пешеходные, велосипедные и беговые маршруты, передает РИА Новости.

Принятым законом вносятся изменения в Лесной кодекс, которые разрешают обустраивать дорожки по уже существующим тропинкам под деревьями в рекреационных лесах при условии, что это не потребует вырубки леса - ни сплошной, ни выборочной. Это касается размещения велосипедных, велопешеходных, пешеходных и беговых дорожек, троп, лыжных и роллерных трасс, а также элементов благоустройства лесного участка, включая беседки, навесы, лавочки, туалеты, объекты освещения, урны.

Перечень объектов капитального строительства, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, и перечень некапитальных строений и сооружений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, будет утверждаться правительством, в том числе для городских лесов.

Как ранее отмечал в разговоре с РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, после принятия закона люди получат удобные и безопасные круглогодичные маршруты для прогулок и занятия спортом. Это также позволит снизить нагрузку на природу, поскольку упорядоченное движение по благоустроенным дорожкам перестанет "размывать" лес хаотичными тропинками, давая остальной территории шанс на восстановление.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.

 

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