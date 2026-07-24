Спускаться к воде стало комфортнее: на пляже Загородного парка появился новый деревянный настил

На пляже Загородного парка появился новый деревянный настил. Это ручная работа специалистов Ставропольского лесного управления.

Сделано с душой: настил из натурального дерева, выглядит очень эстетично и органично вписывается в природный ландшафт. Расположили его прямо у лестницы — спускаешься по ступенькам и сразу попадаешь на дорожку, идти по которой одно удовольствие. Лесники готовят новую партию — на следующей неделе планируем расширить зону настила.

И ещё одна новость к выходным: на склоне парка, откуда открывается потрясающий вид на закаты, установили дополнительные лавочки, как и обещали. Пространство вокруг них декоративно отсыпали мульчей. Посетители говорят, что теперь здесь проводить время гораздо уютнее, сообщает пресс-служба минприроды СО.

Фото: минприроды Самарской области