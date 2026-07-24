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Спускаться к воде стало комфортнее: на пляже Загородного парка появился новый деревянный настил

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На пляже Загородного парка Самары появился новый деревянный настил. Это ручная работа специалистов Ставропольского лесного управления.

На пляже Загородного парка появился новый деревянный настил. Это ручная работа специалистов Ставропольского лесного управления.

Сделано с душой: настил из натурального дерева, выглядит очень эстетично и органично вписывается в природный ландшафт. Расположили его прямо у лестницы — спускаешься по ступенькам и сразу попадаешь на дорожку, идти по которой одно удовольствие. Лесники готовят новую партию — на следующей неделе планируем расширить зону настила.

И ещё одна новость к выходным: на склоне парка, откуда открывается потрясающий вид на закаты, установили дополнительные лавочки, как и обещали. Пространство вокруг них декоративно отсыпали мульчей. Посетители говорят, что теперь здесь проводить время гораздо уютнее, сообщает пресс-служба минприроды СО.

 

Фото:  минприроды Самарской области

Теги: Самара

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