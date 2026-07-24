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В Самаре продлен срок проведения гидравлических испытаний тепловых сетей от Привокзальной отопительной котельной
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В Самаре продлен срок проведения гидравлических испытаний тепловых сетей от Привокзальной отопительной котельной

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Срок проведения гидравлических испытаний тепловых сетей от Привокзальной отопительной котельной продлён до конца суток 28 июля. Это связано с необходимостью устранения дефектов на магистральных участках.

Срок проведения гидравлических испытаний тепловых сетей от Привокзальной отопительной котельной продлён до конца суток 28 июля. Это связано с необходимостью устранения дефектов на магистральных участках.

При проверке тепловых сетей мы обнаружили 101 повреждение. Большую часть из них уже устранили, но во время дополнительного обследования с помощью робота-диагноста на проспекте Карла Маркса выявили ещё несколько дефектов. Ремонт проведём до конца дня 28 июля, и сразу после этого восстановим горячее водоснабжение в дома и социальные объекты Железнодорожного района.

На улице Скляренко диагностика роботизированным комплексом показала два слабых участка теплосети. Мы решили сразу заменить почти 100 метров теплотрассы — для повышения надёжности теплоснабжения жителей Октябрьского района. Пока проводим работы, до 30 июля горячая вода будет отключена по адресам, указанным в карточках.

Получить актуальную информацию о возобновлении горячего водоснабжения по своему адресу можно в Тепловой справочной службе tss.tplusgroup.ru..

 

 

 

Теги: Самара

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