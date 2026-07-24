30 июля в культурном центре ЗИМ Галерея пройдет финал проекта "Руки не помнят. Забытые ремесла старой Самары".

Кем работали ваши прапрадедушки и прапрабабушки? Профессии, которые навсегда ушли в историю, — и вечер, когда мы их вспомним.

Приглашаем вас 30 июля в 19:00 на финальное событие проекта «Руки не помнят. Забытые ремесла старой Самары» в культурный центр «ЗИМ Галерея»

Что вас ждёт:

- Расскажем о ремёслах XIX – начала XX века, которые полностью вышли из обихода. Среди них — не только привычные волжские специальности, но и сугубо самарские, уникальные для нашего города.

- Поделимся, как проходил воркшоп с самарскими художниками: где искали вдохновение в архивах и как рождались эскизы утраченных ремёсел.

- Познакомим вас с главным керамистом проекта — Вадимом Тюкиным, преподавателем ДШИ им. Аннеты Басс. Он лично расскажет, как создавались и обжигались керамические плитки, ставшие визуальным символом выставки.

Приходите, чтобы прикоснуться к истории родного города через искусство и ремесло, сообщает пресс-служба КЦ «ЗИМ Галерея».

30 июля в 19:00

Вход свободный

Адрес: ул. Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)

12+

Фото: пресс-служба КЦ «ЗИМ Галерея»