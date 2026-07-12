В Красноярском районе ночью задержали пьяного водителя, грубо нарушившего ПДД РФ

В июне текущего года, в ночное время, сотрудники ДПС Госавтоинспекции Отдела МВД России по Красноярскому району, находясь на маршруте патрулирования в п.г.т Новосемейкино, остановили для проверки документов а/м ВАЗ-21120. На просьбу полицейских предъявить водительское удостоверение и документы на автомобиль, мужчина пояснил, что при себе их не имеет.

При общении сотрудники полиции выявили у водителя явные признаки алкогольного опьянения. Госавтоинспекторы отстранили нарушителя от управления автомобилем и предложили пройти медицинское освидетельствование - проведенное исследование подтвердило наличие алкоголя в крови водителя.

Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, а автомобиль, поместили на специализированную стоянку, откуда его забрал собственник, не имеющий претензий к злоумышленнику.

При проверке по автоматизированным системам учета сотрудники полиции выяснили, что в марте текущего года, по решению суда 27-летний задержанный признан виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем требования должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Судом мужчине назначено наказание в виде лишения права управлять транспортными средствами сроком на 1,5 года и 45 000 рублей штрафа.

В ходе опроса нарушитель пояснил, что после употребления спиртных напитков решил покататься на машине, думая, что в ночное время его противоправный поступок окажется незамеченным.

В настоящее время Отделом дознания ОМВД России по Красноярскому району в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения). Расследование продолжается.