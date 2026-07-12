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Названы самые рыбные места России

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Названы самые рыбные места России

Рыбными по традиции считаются многие районы и регионы. Среди них Астраханская область, Карелия и Северо-Запад России, Байкал, реки Енисей, Лена и Обь, а также Истринское и Клязьминское водохранилища, — рассказали «Газете.Ru» в Росрыболовстве.

«Волга и дельта Волги (Астраханская область): здесь обитает около 50 видов рыбы, включая сома, бронзового сазана, щуку и судака. Карелия и Северо-Запад России: Ладожское и Онежское озера, а также водоемы Пяозеро и Сямозеро славятся лососем, щукой и судаком. Озеро Байкал — чистейшее озеро в мире, где ловят хариуса и сига, байкальского омуля», — заявили в Росрыболовстве.

Река Обь — одна из крупнейших водных артерий Сибири, славящаяся разнообразием рыбных видов, таких как нельма, щука и окунь. В реке Енисей рыболовы охотятся на тайменя и хариуса. Река Лена также привлекает рыбаков благодаря наличию сига и муксуна. На Кольском полуострове можно найти множество горных рек и озер, где обитает атлантический лосось.

«Центральная Россия и Подмосковье — например, Истринское и Клязьминское водохранилища подходят для спокойной рыбалки на щуку и окуня. Дальний Восток — например, Приморье и река Амур предлагают отличные условия для любителей рыбалки. Только в одном Амуре водится более 130 видов рыб», — добавили в Росрыболовстве.

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