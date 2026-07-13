Возгорание мусора тушили в Нефтегорском районе

12 июля в 18 часов 11 минут в пожарно-спасательный отряд № 36 филиал ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о том, что в городе Нефтегорске на улице Зеленой горит мусор.

К месту вызова было направлено одно отделение в количестве 4 человек личного состава.

По прибытии было установлено, что горит крупногабаритный мусор на площади 16 квадратных метров.

На тушение оперативно подан 1 стол «Б».

Локализация пожара зафиксирована в 18 часов 16 минут, а через 3 минуты объявлена ликвидация пожара.

Причина возгорания устанавливается.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"