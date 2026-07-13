В Кинель-Черкасском районе огнеборцы снова тушили сухую траву

10 июля, в 10:50 в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение о возгорании травы в Кинель-Черкасском районе, 3 километра восточнее поселка Садгород. На место пожара был направлен расчет 144-й пожарно- спасательной части 39-го Отряда. По прибытии к месту пожара было установлено, что горит трава на площади 200 квадратных метров. В 11:19 была объявлена ликвидация открытого горения, в 11:40 – полная ликвидация пожара. В тушении пожара была задействована 1 единица основной пожарной техники, подавался ствол «Б».

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"