13 июля утром в Волжском районе произошло возгорание частного дома

13 июля в 08:20 в пожарно-спасательный отряд № 46 филиал регионального ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в селе Курумоч.

Оперативно на место вызова были направлены расчеты пожарно-спасательной части № 159 пожарно-спасательного отряда № 46, а также коллеги из облГУ МЧС России.

По прибытии на место было установлено, что горит частный дом на площади 25 квадратных метров.

На тушение незамедлительно были поданы 3 ствола «Б», созданы 2 звена газодымозащитной службы.

Локализация пожара была объявлена в 08:52, а 09:00 – ликвидация открытого горения.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"