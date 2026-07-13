Для воспитанников детских домов Кадровым центром «Работа России» Самарской области разработан тренинг «Линия жизни»

Кадровым центром «Работа России» Самарской области разработан специальный психологический тренинг «Линия жизни» для воспитанников детских домов и школ-интернатов. Его цель - помочь в самостоятельной оценке своих возможностей и постановке целей на будущее.

Первые занятия специалисты Кадрового центра «Работа России» Самарской области провели на базе Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, имени Б.П. Фролова и Волжского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Тополек». В тренинге приняли участие 22 подростка.

«Воспитанники детских домов и школ-интернатов, - это особая категория, - отметил директор Кадрового центра «Работа России» Самарской области Александр Митюхин. - Зачастую у них нет перед глазами положительного примера решения жизненных проблем, выбора профессионального пути, и наши специалисты готовы в этом помочь».

Основная идея проекта - помочь детям осознать значимость этапов своей жизни, развивать способность прислушиваться к своим потребностям, определять свои цели и свой жизненный путь, выстраивать жизненную и карьерную перспективу, формировать адаптивное отношение к жизни.

Подробнее об услугах и мероприятиях кадровых центров можно узнать по телефону контакт-центра - 8 (800) 302-15-44.