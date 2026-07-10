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В Самаре состоится книжный маркет “Книги. Кофе. Котики”

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В Самаре состоится книжный маркет “Книги. Кофе. Котики”

Независимый книжный магазин “Зеленая Дама” и команда “НеНовое” проводят благотворительный книжный маркет, средства с которого будут переданы приюту для животных “Лакшми”. Мероприятие пройдет на площадке “Зеленой Дамы” 26 июля с 13 до 19 часов.

Любую книгу на маркете можно будет купить по цене от 50 до 300 рублей - это отличный вариант пополнить свою домашнюю библиотеку и заодно помочь животным из приюта “Лакшми”.

На маркет можно принести ненужные книги в хорошем состоянии и передать их организаторам. Книги будут выставлены на продажу на площадке маркета, Все невыкупленные книги после окончания мероприятия будут отправлены в шкафы и полки для буккроссинга в разных районах города.

В рамках маркета пройдет литературный лекторий. Программа и другие новости маркета будут опубликованы в нашей группе ВКонтакте чуть позже.

Для тех, кто готов поделиться книгами, но не имеет возможности посетить мероприятие, работают пункты сбора книг у партнеров маркета:

- Независимый книжный магазин “Зеленая Дама” (ул.Некрасовская, 63)
- Завтрачная “Овсянка” (ул.Молодогвардейская, 82)
- Кофейня “13” (ул.Киевская, 1, здание “Каравана”, вход со стороны ул.Киевской)
- Кофейня “Дом Матча” (ул.Солнечная, 60, ТЦ “Солнышко”, цокольный этаж)
- Кофейня “Чернов Кофе” (ул.Победы, 101)

Если вы владелец кафе или магазина и готовы стать партнером маркета, организовав у себя пункт сбора книг - связаться с организаторами можно по номеру +7(919)805-55-67 (Анастасия)

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Теги: В центре внимания Мероприятия

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