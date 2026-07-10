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Более 4000 самарских школьников и студентов стали участниками лекций Российского общества «Знание» по цифровой безопасности

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В Самарской области продолжается цикл просветительских встреч проекта Знание.Безопасность, стартовавшего в мае.

В Самарской области продолжается цикл просветительских встреч проекта Знание.Безопасность, стартовавшего в мае. Мероприятия Российского общества «Знание» соответствуют задачам национального проекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. 
«Сегодняшние вызовы требуют от нас принципиально нового подхода к просвещению. Мы видим, как стремительно меняются схемы мошенничества, как изощренно деструктивные силы пытаются вовлечь молодежь в противоправную деятельность. В этих условиях наша ключевая задача — вооружить школьников и студентов практическими знаниями и навыками, которые позволят им уверенно противостоять любым угрозам, будь то кибербуллинг, финансовое мошенничество или попытки вербовки. Самарская область одной из первых включилась в этот масштабный проект, и мы намерены сделать всё, чтобы он принес максимальную пользу каждому молодому жителю нашего региона», — подчеркнула директор филиала Российского общества «Знание» в Самарской области Ольга Воронова.
Основная цель проекта – сформировать у молодёжи навыки безопасного поведения в цифровой среде, а также дать инструменты для противостояния современным угрозам, включая терроризм, кибербуллинг и финансовое мошенничество.
Программа лекций включает широкий спектр актуальных тем. Слушателям рассказывают о том, как государство противостоит террористическим угрозам и как не стать жертвой вербовки в деструктивные организации. Отдельные занятия посвящены развитию критического мышления: эксперты учат распознавать ложные новости, противостоять манипуляциям и фейкам. Большое внимание уделяется кибербезопасности – рассматриваются стратегии защиты от кибербуллинга, правила безопасного поведения в социальных сетях, а также методы выявления мошеннических схем. Кроме того, лекторы разбирают вопросы финансовой безопасности, управления цифровым следом и репутацией, а также знакомят с современными видами мошенничества и эффективными способами защиты от них. В ходе встреч особый акцент делается на формировании осознанного подхода к публикациям в интернете и понимании того, как цифровой профиль может повлиять на будущую карьеру и жизнь.
География проекта охватывает всю Самарскую область — лекции проходят в Самаре, Тольятти, Чапаевске, Сызрани, Кинеле и Новокуйбышевске, а также в Волжском, Красноярском, Кинель-Черкасском, Сергиевском и Большечерниговском районах. 
Кроме того, площадками для встреч с молодёжью стали ведущие высшие учебные заведения региона: Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, Тольяттинский государственный университет, Поволжский государственный университет сервиса, Самарский государственный социально-педагогический университет, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва, Самарский государственный экономический университет и Самарский государственный технический университет. Также к проекту присоединилась Поволжская академия образования и искусств имени Святителя Алексия митрополита Московского.
Уже сейчас более 4000 самарских школьников и студентов стали участниками просветительских встреч. Лекции будут продолжены, чтобы как можно больше жителей региона получили необходимые знания для уверенной и безопасной жизни в цифровом мире.
Напомним, проект Знание.Безопасность – цикл мероприятий Российского общества «Знание», направленный на профилактику вовлечения в противоправную и деструктивную деятельность, противодействие терроризму и экстремизму, финансовому мошенничеству, а также на развитие критического мышления и навыков безопасного поведения. Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что одной из самых серьезных угроз ХХI века остается терроризм, уточняя, что методы преступников становятся все более изощренными и варварскими.
В рамках реализации проекта будут созданы готовые методические материалы, которые позволят и лекторам Общества «Знание», и людям, ведущим профилактическую работу, выступать по самым актуальным вопросам в рамках этого направления. Они будут размещены в библиотеке готовых материалов на сайте Российского общества «Знание» в ближайшее время. Дополнительно ведется съемка фильмов для разных целевых аудиторий по тематике безопасности.

 

Фото: пресс-служба общества «Знание»

 

Теги: Самара

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