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В Самаре мужчина обвиняется в организации и финансировании экстремистской организации

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В Самаре предъявлено обвинение ранее неоднократно судимому 33-летнему мужчине  по статьям "Организация деятельности экстремистской организации и участие в деятельности такой организации" и "Финансирование экстремистской деятельности".

В Самаре предъявлено обвинение ранее неоднократно судимому 33-летнему мужчине  по статьям "Организация деятельности экстремистской организации и участие в деятельности такой организации" и "Финансирование экстремистской деятельности".

По версии следствия, в период с 2023 года по 2024 год фигурант, отбывая наказание в исправительной колонии за кражи и незаконный оборот сильнодействующих веществ в составе организованной группы , организовал деятельность запрещенной Верховным судом Российской Федерации экстремистской организации, в которую вовлек осужденных из числа лиц, отбывающих наказание в исправительной колонии.

Используя свой преступный авторитет среди других осужденных, обвиняемый наделил соответствующими неформальными статусами активных участников экстремистской организации. Кроме того, лично и посредством подчиненных ему лиц организовывал и контролировал проведение карточных азартных игр на территории колонии и склонял осужденных к участию в них с целью получения материальной выгоды, пополнения преступной кассы и ее дальнейшего распределения.

К осужденным, отрицающим идеологию экстремистского движения и нарушившим правила и традиции криминальной среды, применялись санкции.

В настоящее время следователем проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной баз, сообщает пресс-служба СУ СКР СОы.

Теги: Самара

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