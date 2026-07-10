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33 жилых дома из реестра ОКН отремонтировали в Самаре в 2026 году

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В Самаре с начала строительного сезона выполнен капитальный ремонт более чем 168 многоквартирных жилых домов. В их числе 33 здания, являющиеся объектами культурного наследия.

В Самаре с начала строительного сезона выполнен капитальный ремонт более чем 168 многоквартирных жилых домов. В их числе 33 здания, являющиеся объектами культурного наследия, еще в 54 таких домах в настоящее время ведутся работы. Один из них — дом № 117 по ул. Красноармейской, где в этом году впервые за 89 лет ремонтируют фасад.

«В этом году совместно с Фондом капитального ремонта Самарской области существенно увеличили в Самаре количество многоквартирных домов, где проводится капитальный ремонт. Это крайне важно, так как потребность в обновлении жилого фонда в городе остается высокой. Особенно ценно то, что в программу включено более 100 исторических зданий — объектов культурного наследия. К таким объектам особое внимание и контроль как со стороны профильных служб, так и со стороны самих жителей, многие из которых живут в этих домах десятилетиями и искренне переживают за внешний вид зданий», – сказал глава города Самары Иван Носков.

Многоквартирный жилой дом № 117 по ул. Красноармейской, ранее «Жилой дом управления Самаро-Златоустовской (сегодняшней Куйбышевской) железной дороги», был построен в 1930-е годы. В рамках капитального ремонта здесь также проводится замена входных дверей, частичная замена окон. В настоящее время работы выполнены более чем на 70%. Отметим, что ранее в здании по улице Красноармейской, 117 уже был выполнен ремонт кровли и инженерных коммуникаций. Всего же на территории Железнодорожного района есть 2 многоквартирных дома, являющихся объектами культурного наследия. В доме № 8 по улице Урицкого фасад отремонтирован в 2018 году.

В жилом доме № 37 по ул. Маяковского (ранее – «Приют купца Л.С. Аржанова для бедных вдов и их сирот») уже демонтирована обшивка со стен здания и оконные рамы, рабочие начали обшивать стены. Также скоро здесь начнутся работы по ремонту фундамента и замене инженерных систем. Кроме того, в процессе реставрации будет восстановлена деревянная резьба — в настоящее время декоративные элементы изготавливают на производстве.

«Так как дом является объектом культурного наследия, подготовка к его капитальной реставрации предполагает предварительную разработку научно-проектной документации на проведение работ, затем проект согласовывается с Управлением государственной охраны объектов культурного наследия. Это необходимо для того, чтобы сохранить культурную и историческую ценность здания, все декоративные элементы и предметы охраны», – рассказал руководитель службы заказчика Фонда капитального ремонта Самарской области Михаил Власкин.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

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