Улицу Солнечную перекроют в Самаре

Движение транспорта временно ограничат с пятницы по воскресенье на улице Солнечной в Самаре. Масштабная реконструкция тепломагистрали в Промышленном районе выходит на финишную прямую. Об этом в интервью радио «КП-Самара» рассказал руководитель департамента транспорта Самары Андрей Карпочев.

По его словам, ограничения начнут действовать с пятницы, 11 июля, и продлятся три дня. Движение будет перекрыто в районе 6-й Просеки. К утру понедельника, 14 июля, ремонтные работы на этом участке планируется завершить, и движение транспорта будет полностью восстановлено в обычном режиме.

Сейчас на объекте земляные работы выполнены на 99 %, демонтаж существующих конструкций завершен на 80 %. Монтаж временного трубопровода рабочие выполнили в полном объеме. Бригады уже приступили к демонтажу и замене основных сетей.