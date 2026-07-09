В Самаре покупатель торгового центра подменил цену товара

Отделом дознания ОП по Промышленному району Управления МВД России по г. Самаре окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.30 ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», в отношении 36-летнего ранее не судимого жителя областного центра.

Полицейские установили: в вечернее время мужчина, находясь в торговом центре, расположенном на ул. Дыбенко, выбрал для личных нужд лазерный дальномер. Решив приобрести товар по заниженной цене, он извлек ценник со штрих-кодом от более дешевого изделия и наклеил его на упаковку выбранного прибора. После чего проследовал к кассам самообслуживания, отсканировал подмененный штрих-код и произвел безналичную оплату: вместо 6392 рублей заплатил 2990 рублей.

Противоправные действия злоумышленника зафиксировала система видеонаблюдения, установленная в торговом зале. Сотрудники магазина остановили мужчину, когда он прошел кассовую зону и сообщили о случившемся в полицию. Жителя Самары полицейские задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе предварительного расследования сотрудники территориального органа внутренних дел осмотрели место происшествия, изъяли и изучили документацию и записи с камер видеонаблюдения. Дознавателем установлены и допрошены свидетели, собран характеризующий материал на подозреваемого, проведены иные мероприятия для установления обстоятельств произошедшего, сбора доказательной базы и направления уголовного дела в суд.

В настоящее время причиненный ущерб возмещен в полном объеме - похищенный товар возвращен магазину.