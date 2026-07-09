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В Самаре состоится презентация книги «Сердце воина. Непридуманная история одной семьи»

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В Самаре состоится презентация книги «Сердце воина. Непридуманная история одной семьи»

10 июля 2026 года в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится презентация книги «Сердце воина. Непридуманная история одной семьи» - социально значимого издания, посвященного теме семьи, поддержки и преодоления жизненных испытаний.

Книга рассказывает историю обычной семьи, чья жизнь меняется после того, как отец отправляется выполнять воинский долг. Через судьбы матери, сына, дочери и самого отца авторы показывают, как каждый член семьи переживает разлуку, тревогу и ожидание, сохраняя любовь, взаимную поддержку и веру.

Книга адресована широкому кругу читателей и поднимает важные темы сохранения семейных ценностей, психологической устойчивости, поддержки семей защитников Отечества и роли близких людей в преодолении жизненных испытаний.

Авторами книги является команда АНО «Сердце воина» - психолог Любовь Ангелова и руководитель центра Сергей Сибилёв. Издание книги осуществлено при поддержке Алексея Островского.

В рамках мероприятия запланированы:

- торжественная презентация книги;

- выступления авторов проекта;

- отзывы первых читателей;

- церемония передачи памятных экземпляров книги библиотекам;

- чтение избранных фрагментов произведения;

- общение с авторами и ответы на вопросы;

- фотосессия и экскурсия по библиотеке.

Почетными гостями станут представители общественных организаций, ветеранского сообщества, учреждений культуры и др.

Дата: 10 июля 2026 года.

Время: 14:00–17:00.

Место: Самарская областная универсальная научная библиотека (г. Самара, проспект Ленина, 14А).

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