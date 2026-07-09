Новая цифровая платформа обучит студентов делать рецептурные лекарства

В Институте фармации имени А.П. Нелюбина Сеченовского университета разработали и внедрили в образовательный процесс платформу «Цифровая рецептура». Сервис позволяет студентам в виртуальном формате пройти все этапы изготовления рецептурного препарата — от оформления рецепта и расчета дозировки до фармацевтического контроля.

Как сообщили разработчики, платформа объединяет цифровой учебник, видеолекции, справочные материалы, конструктор рецептов и тренажеры для отработки практических навыков. В дальнейшем ее планируют внедрить в других профильных вузах, а также использовать для повышения квалификации практикующих специалистов.



«Она включает цифровой учебник, видеолекции, справочник лекарственных средств и базу адаптированных экстемпоральных прописей — индивидуальных лекарств, не имеющих промышленных аналогов», — рассказала «Известиям» заведующая кафедрой фармакологии Института фармации имени А.П. Нелюбина Сеченовского университета Елена Смолярчук.



В дальнейшем разработчики планируют тиражировать платформу и в другие профильные вузы, а также применять для обучения уже практикующих специалистов в рамках программ дополнительного профессионального образования.