Я нашел ошибку
Главные новости:
Британская певица Бонни Тайлер умерла в возрасте 75 лет
Британская певица Бонни Тайлер умерла в возрасте 75 лет
Спортсмены из Самары примут участие в Первенстве России по кинологическому спорту
Спортсмены из Самары примут участие в Первенстве России по кинологическому спорту
в Самарской области проходят дни пересдачи ЕГЭ
В Самарской области проходят дни пересдачи ЕГЭ
70% россиян довольны своей работой
70% россиян довольны своей работой
В Челно-Вершинском районе на площади 100 квадратных метров горели надворные постройки
В Челно-Вершинском районе на площади 100 квадратных метров горели надворные постройки
Специалист из Самарской области вошел в число 300 полуфиналистов конкурса «Лидеры строительной отрасли»
Специалист из Самарской области вошел в число 300 полуфиналистов конкурса «Лидеры строительной отрасли»
В Самарскую область пытались ввезти четырех попугаев без декларации
В Самарскую область пытались ввезти четырех попугаев без декларации
В Самаре вечером водитель сбил женщину
В Самаре вечером водитель сбил женщину
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.4
0.27
EUR 87.35
0.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет выставка в Музее Модерна "Как быть гедонистом"
На ж/д вокзале Самары будет организована бесплатная экскурсия для семейных пар
Мемориальную доску в память о шести участниках Великой Отечественной войны установили в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Что нельзя делать с украшениями на море: ошибки, которые портят золото и серебро

124
Что нельзя делать с украшениями на море: ошибки, которые портят золото и серебро

Отпуск у моря может стать испытанием для украшений: соленая вода, песок, хлор, солнцезащитные средства и перепады температуры влияют на блеск металла, состояние вставок и работу застежек. О том, какие ошибки чаще всего портят золото и серебро на отдыхе, рассказала Елена Ракутина, директор по разработке нового продукта SOKOLOV.


Главное правило — снимать украшения перед купанием. Морская соль и хлорированная вода оседают на металле, попадают в застежки, крепления камней и мелкие декоративные элементы. Из-за этого серебро может темнеть быстрее, а золото постепенно терять блеск. А если в изделии есть жемчуг, эмаль, покрытие или пористые камни, например, бирюза, малахит, янтарь или опал, его лучше вообще не надевать на пляж или в бассейн.


Солнцезащитные средства тоже лучше наносить без украшений. Масла для загара и плотные текстуры SPF оставляют на металле и камнях тонкую пленку, из-за которой изделие быстрее теряет аккуратный вид. В первую очередь это заметно на кольцах, браслетах, цепях и украшениях с прозрачными вставками, где налет может приглушать блеск. Оптимальный порядок простой: сначала крем, затем несколько минут на впитывание и только потом украшения.


На пляже украшениям может навредить и песок. Его частицы забиваются в застежки, шарниры, звенья цепей и места крепления камней, а при трении оставляют мелкие царапины на поверхности металла. Особенно уязвимы браслеты, кольца, серьги с подвижными элементами и украшения с высокими кастами.


Отдельного внимания требуют перепады температуры. Холодная вода, горячий песок и активное солнце создают резкий контраст, который плохо переносят некоторые натуральные камни, эмаль, жемчуг и изделия с покрытием. Такие украшения, особенно кольца с крупными вставками, подвески с камнями и серьги с эмалью, лучше оставить для вечерних выходов, а днем хранить в футляре.


«Многие думают, что если украшение не снимать, его проще не потерять. На деле постоянный контакт с водой, кремом и песком быстрее всего портит изделие. На пляже я советую либо не надевать украшения совсем, либо выбирать простые модели без сложного декора и снимать их перед купанием», — отмечает Елена Ракутина.


Полностью отказываться от украшений в отпуске не обязательно. Для отдыха у моря подойдут лаконичные модели без сложных креплений, крупных вставок и подвижных элементов: небольшие пусеты или хагги, гладкие кольца, тонкие цепи средней длины и браслеты без подвесок. Они меньше цепляются за одежду и пляжные аксессуары, а еще их проще быстро снять перед купанием.


Если украшение все же побывало в море или бассейне, его стоит промыть пресной водой, аккуратно промокнуть мягкой тканью и убрать в сухой футляр. Активно тереть изделие полотенцем не нужно, особенно если на поверхности остался песок. Украшения с жемчугом, эмалью, покрытием или пористыми камнями после отпуска лучше показать ювелиру, если контакта с водой избежать не удалось.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Самарская область к уборке урожая готова
9 июля 2026  12:39
Самарская область к уборке урожая готова
149
Дорожная ремонтная кампания 2026 года в Самаре выполнена на 50%
9 июля 2026  12:25
Дорожная ремонтная кампания 2026 года в Самаре выполнена на 50%
125
Улицу Солнечную перекроют в Самаре
9 июля 2026  10:01
Улицу Солнечную перекроют в Самаре
213
В Самарской области ремонтируют более 140 км школьных маршрутов
8 июля 2026  11:35
В Самарской области ремонтируют более 140 км школьных маршрутов
461
Вячеслав Федорищев поздравил зенитчиков Самарской области с Днем зенитных ракетных войск Вооруженных Сил России
8 июля 2026  10:38
Вячеслав Федорищев поздравил зенитчиков Самарской области с Днем зенитных ракетных войск Вооруженных Сил России
822
Весь список