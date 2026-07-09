Что нельзя делать с украшениями на море: ошибки, которые портят золото и серебро

Отпуск у моря может стать испытанием для украшений: соленая вода, песок, хлор, солнцезащитные средства и перепады температуры влияют на блеск металла, состояние вставок и работу застежек. О том, какие ошибки чаще всего портят золото и серебро на отдыхе, рассказала Елена Ракутина, директор по разработке нового продукта SOKOLOV.



Главное правило — снимать украшения перед купанием. Морская соль и хлорированная вода оседают на металле, попадают в застежки, крепления камней и мелкие декоративные элементы. Из-за этого серебро может темнеть быстрее, а золото постепенно терять блеск. А если в изделии есть жемчуг, эмаль, покрытие или пористые камни, например, бирюза, малахит, янтарь или опал, его лучше вообще не надевать на пляж или в бассейн.



Солнцезащитные средства тоже лучше наносить без украшений. Масла для загара и плотные текстуры SPF оставляют на металле и камнях тонкую пленку, из-за которой изделие быстрее теряет аккуратный вид. В первую очередь это заметно на кольцах, браслетах, цепях и украшениях с прозрачными вставками, где налет может приглушать блеск. Оптимальный порядок простой: сначала крем, затем несколько минут на впитывание и только потом украшения.



На пляже украшениям может навредить и песок. Его частицы забиваются в застежки, шарниры, звенья цепей и места крепления камней, а при трении оставляют мелкие царапины на поверхности металла. Особенно уязвимы браслеты, кольца, серьги с подвижными элементами и украшения с высокими кастами.



Отдельного внимания требуют перепады температуры. Холодная вода, горячий песок и активное солнце создают резкий контраст, который плохо переносят некоторые натуральные камни, эмаль, жемчуг и изделия с покрытием. Такие украшения, особенно кольца с крупными вставками, подвески с камнями и серьги с эмалью, лучше оставить для вечерних выходов, а днем хранить в футляре.



«Многие думают, что если украшение не снимать, его проще не потерять. На деле постоянный контакт с водой, кремом и песком быстрее всего портит изделие. На пляже я советую либо не надевать украшения совсем, либо выбирать простые модели без сложного декора и снимать их перед купанием», — отмечает Елена Ракутина.



Полностью отказываться от украшений в отпуске не обязательно. Для отдыха у моря подойдут лаконичные модели без сложных креплений, крупных вставок и подвижных элементов: небольшие пусеты или хагги, гладкие кольца, тонкие цепи средней длины и браслеты без подвесок. Они меньше цепляются за одежду и пляжные аксессуары, а еще их проще быстро снять перед купанием.



Если украшение все же побывало в море или бассейне, его стоит промыть пресной водой, аккуратно промокнуть мягкой тканью и убрать в сухой футляр. Активно тереть изделие полотенцем не нужно, особенно если на поверхности остался песок. Украшения с жемчугом, эмалью, покрытием или пористыми камнями после отпуска лучше показать ювелиру, если контакта с водой избежать не удалось.