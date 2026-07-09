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В России разрабатываются вакцины от аллергии на животных

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В России разрабатываются вакцины от аллергии на животных

На сегодняшний день вакцины от аллергии на животных в России находятся на этапе разработки. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Сегодня препараты противоаллергической вакцины находятся в разработке", - передает слова министра РИА Новости.

Напомним, что в прошлом году ученые Сеченовского университета и их коллеги из Венского медицинского университета создали технологию по созданию нового класса рекомбинантных вакцин для лечения аллергии на кошку. Всего специалисты разработали пять вариантов конструкции вакцины, различающиеся порядком расположения пептидов - участков, наиболее значимых для развития аллергических симптомов.

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